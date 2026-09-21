В латвийских школах начали тестировать систему искусственного интеллекта, которая переводит речь учителя, создает конспекты уроков и помогает ученикам, для которых латышский язык не является родным. Разработчики рассчитывают, что технология поможет сократить языковой барьер после перехода школ на обучение на государственном языке.

Латвийская компания Tilde начала пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта в школах. Новая система должна помочь ученикам, для которых латышский язык не является родным, лучше понимать объяснения учителей и успешнее осваивать учебную программу.

Как сообщает передача «900 секунд» (ТВ3), поводом для разработки стали результаты международного исследования PISA, показавшие, что учащиеся, недостаточно владеющие латышским языком, нередко испытывают трудности при освоении школьных предметов.

Одной из школ, где проходит тестирование, стала Рижская 75-я основная школа. В одном из седьмых классов большинство учеников говорят дома по-русски, поэтому языковой барьер иногда замедляет ход уроков.

Одна из учениц, Дарья, признается, что обычно не понимает около 15–20% объяснений учителя именно из-за языка.

«Бывают моменты, когда я не понимаю», — рассказывает школьница.

Как работает система

Во время урока искусственный интеллект в режиме реального времени распознает речь преподавателя и превращает ее в текст, который появляется на экранах компьютеров учеников.

При необходимости система может сразу перевести сказанное на русский язык или другой выбранный язык.

Представитель компании Tilde Зане Магрина поясняет, что это особенно важно после перехода школ на обучение на латышском языке, поскольку многим детям требуется дополнительная языковая поддержка.

С разрешения учителя дети могут выбрать, читать ли слова педагога на латышском или русском языке. Также доступны и другие языки.

Не только перевод

Возможности системы не ограничиваются субтитрами.

После урока искусственный интеллект автоматически составляет краткий конспект всего материала. Учитель проверяет текст, при необходимости исправляет его и публикует для учеников.

Затем конспект становится доступен в системе E-klase, благодаря чему школьники могут повторить материал дома.

Учитель математики Иво Чапиньш считает, что такая функция особенно полезна при изучении новых понятий.

«Они смогут дома еще раз прочитать конспект и понять, о чем был урок», — отмечает педагог.

Кроме того, система помогает учителям быстрее готовить проверочные работы и другие учебные материалы.

Пока мнения учеников разные

Первые впечатления участников проекта оказались неоднозначными.

Дарья признается, что пока предпочитает спрашивать непонятные слова у одноклассников, хорошо владеющих латышским языком.

«Не знаю, мне не нравится», — говорит она.

Учитель объясняет такую реакцию тем, что после летних каникул школьники только начинают привыкать к новой технологии.

Когда система станет доступна

Пилотный проект продлится до конца этого года. После анализа результатов разработчики планируют доработать систему и открыть к ней доступ всем школам Латвии.

Если тестирование окажется успешным, искусственный интеллект сможет стать одним из инструментов поддержки учеников, которым пока сложно воспринимать обучение полностью на латышском языке.

Авторы проекта рассчитывают, что технология поможет не заменить учителя, а сделать обучение более понятным и доступным для детей с разным уровнем владения государственным языком.