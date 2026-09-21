Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В школах Латвии тестируют ИИ, который в режиме реального времени помогает ученикам понимать уроки на латышском 0 370

Наша Латвия
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: школьный клас и ИИ
ФОТО: BB.LV/AI

В латвийских школах начали тестировать систему искусственного интеллекта, которая переводит речь учителя, создает конспекты уроков и помогает ученикам, для которых латышский язык не является родным. Разработчики рассчитывают, что технология поможет сократить языковой барьер после перехода школ на обучение на государственном языке.

Латвийская компания Tilde начала пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта в школах. Новая система должна помочь ученикам, для которых латышский язык не является родным, лучше понимать объяснения учителей и успешнее осваивать учебную программу.

Как сообщает передача «900 секунд» (ТВ3), поводом для разработки стали результаты международного исследования PISA, показавшие, что учащиеся, недостаточно владеющие латышским языком, нередко испытывают трудности при освоении школьных предметов.

Одной из школ, где проходит тестирование, стала Рижская 75-я основная школа. В одном из седьмых классов большинство учеников говорят дома по-русски, поэтому языковой барьер иногда замедляет ход уроков.

Одна из учениц, Дарья, признается, что обычно не понимает около 15–20% объяснений учителя именно из-за языка.

«Бывают моменты, когда я не понимаю», — рассказывает школьница.

Как работает система

Во время урока искусственный интеллект в режиме реального времени распознает речь преподавателя и превращает ее в текст, который появляется на экранах компьютеров учеников.

При необходимости система может сразу перевести сказанное на русский язык или другой выбранный язык.

Представитель компании Tilde Зане Магрина поясняет, что это особенно важно после перехода школ на обучение на латышском языке, поскольку многим детям требуется дополнительная языковая поддержка.

С разрешения учителя дети могут выбрать, читать ли слова педагога на латышском или русском языке. Также доступны и другие языки.

Не только перевод

Возможности системы не ограничиваются субтитрами.

После урока искусственный интеллект автоматически составляет краткий конспект всего материала. Учитель проверяет текст, при необходимости исправляет его и публикует для учеников.

Затем конспект становится доступен в системе E-klase, благодаря чему школьники могут повторить материал дома.

Учитель математики Иво Чапиньш считает, что такая функция особенно полезна при изучении новых понятий.

«Они смогут дома еще раз прочитать конспект и понять, о чем был урок», — отмечает педагог.

Кроме того, система помогает учителям быстрее готовить проверочные работы и другие учебные материалы.

Пока мнения учеников разные

Первые впечатления участников проекта оказались неоднозначными.

Дарья признается, что пока предпочитает спрашивать непонятные слова у одноклассников, хорошо владеющих латышским языком.

«Не знаю, мне не нравится», — говорит она.

Учитель объясняет такую реакцию тем, что после летних каникул школьники только начинают привыкать к новой технологии.

Когда система станет доступна

Пилотный проект продлится до конца этого года. После анализа результатов разработчики планируют доработать систему и открыть к ней доступ всем школам Латвии.

Если тестирование окажется успешным, искусственный интеллект сможет стать одним из инструментов поддержки учеников, которым пока сложно воспринимать обучение полностью на латышском языке.

Авторы проекта рассчитывают, что технология поможет не заменить учителя, а сделать обучение более понятным и доступным для детей с разным уровнем владения государственным языком.

×
#образование #искусственный интеллект #технологии #школы #обучение #латышский язык
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Радуга над Вецригой
Изображение к статье: пенсия Эксклюзив!
Изображение к статье: Рождество Пресвятой Богородицы
Изображение к статье: Сентябрь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как правильно реагировать на оценки ребенка в школе
Люблю!
Изображение к статье: схема ремонта Вантового моста
Политика
Изображение к статье: Коран
В мире
Изображение к статье: Акула Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Ринго Старр
Люблю!
Изображение к статье: Сейм Латвии
Политика
2
Изображение к статье: Как правильно реагировать на оценки ребенка в школе
Люблю!
Изображение к статье: схема ремонта Вантового моста
Политика
Изображение к статье: Коран
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео