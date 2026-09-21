К новому сезону гриппа Латвия планирует закупить больше вакцин, чем годом ранее, однако с поставками некоторых препаратов могут возникнуть задержки. Причина — проблемы в глобальной производственной цепочке, предупреждает Национальная служба здравоохранения (NVD).

На сезон гриппа 2026/2027 года государство планирует приобрести 148 336 доз вакцины — на 9216 доз, или 6,6%, больше, чем было закуплено в предыдущем сезоне.

На закупку предусмотрено 2,483 млн евро без НДС, сообщили агентству LETA в NVD.

Для сравнения, в прошлом сезоне первоначально было закуплено 133 120 доз. Позднее дополнительно приобрели еще 6000 доз почти на 20 000 евро. Таким образом, общее количество составило 139 120 доз.

Какие вакцины закупят

По результатам конкурса на сезон 2026/2027 года планируется приобрести:

70 900 доз вакцины против гриппа;

74 716 доз, предназначенных для людей в возрасте от 60 лет;

2720 доз интраназальной вакцины для детей до двух лет.

При необходимости в течение сезона государство сможет приобрести дополнительные партии — если позволит финансирование, на европейском рынке не возникнет дефицита и поставщики смогут обеспечить своевременную доставку.

Возможны задержки

NVD предупреждает, что в сезоне 2026/2027 года в странах ЕС возможны задержки с поставками отдельных сезонных вакцин против гриппа. Это связано с проблемами в глобальной производственной цепочке.

Вакцины производятся специально для конкретного сезона с учетом актуальных подтипов вируса гриппа. Объем производства ограничен, а срок годности препаратов сравнительно небольшой.

Например, срок годности интраназальной вакцины составляет всего 18 недель с момента производства.