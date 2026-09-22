В этом году до конца августа с новыми просьбами о предоставлении убежища в Латвии обратились 1100 человек, сообщила в интервью передаче TV3 "900 секунд" начальник Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Инесе Янсоне-Шулмейстере.

За этот период также поступило 100 повторных запросов на предоставление убежища и 155 просьб о возобновлении процесса его предоставления. В основном за убежищем обращались граждане Афганистана, Пакистана, Сомали и Египта.

"Самая большая часть прибыла со стороны белорусской границы", - отметила Янсоне-Шулмейстере.

Она сообщила, что статус соискателя убежища присваивается лишь небольшой части просителей, поскольку в большинстве случаев оснований для его предоставления нет.

Как сообщалось, правительство продлило до 31 декабря этого года режим усиленной охраны на границе с Беларусью, который был введен из-за большого потока нелегальных мигрантов.

В прошлом году Государственная пограничная охрана предотвратила 12 046 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а в этом году - уже 11 241 попытку.