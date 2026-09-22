Атлантическая рыба веками была важной частью нашей кухни, но за последние десятилетия изменения затронули ее внешний вид и ДНК.

Недавнее исследование показало, как запрос человека фактически переписал эволюционный путь одного из самых известных промысловых видов. Ученые сосредоточились на популяции в Борнхольмской впадине Балтийского моря, где треска давно страдает от интенсивного рыболовства.

С 1996 по 2019 год исследователи отловили сотни рыб, измерили их и восстановили картину роста каждой особи. Для этого они изучали отолиты — небольшие слуховые косточки, слои которых, как годичные кольца дерева, позволяют определить темпы роста рыбы в разные годы.

Результаты подтвердили худшие опасения биологов. Всего за двадцать лет средняя длина взрослой трески упала с более 40 см до примерно 20 см. Дело не только в перелове: внутри популяции заработал более глубокий механизм.

Промышленный лов в первую очередь ориентирован на крупную рыбу — она дороже и выгоднее. Орудия и методы добычи совершенствуют так, чтобы вылавливать именно таких особей, тогда как мелкая треска чаще проскальзывает сквозь сети или избегает поимки. Со стороны это может выглядеть разумно: молодым рыбам дают шанс подрасти и размножиться. Но на практике такая стратегия превратилась в непреднамеренный эксперимент по естественному отбору.

Из поколения в поколение больше шансов выжить и оставить потомство получали те, кто созревал раньше и при меньших размерах. Ученые выделили и проанализировали ДНК трески, пойманной в разные годы. Оказалось, что генетические варианты, связанные с небольшими размерами тела и замедленным ростом, со временем стали встречаться все чаще.

Тревожная ситуация

«С научной точки зрения это захватывающе, но с экологической — тревожно», — подчеркнул соавтор работы профессор Торстен Ройш. Генетические данные рассказывают простую и неутешительную историю: многолетний вылов направил популяцию в сторону признаков, которые делают ее менее устойчивой и одновременно менее ценной для рыбного хозяйства.

Сегодня запасы балтийской трески остаются невысокими. Даже после прекращения целевого промысла в 2019 году заметного роста численности не произошло. Вернуть популяцию к прежнему состоянию будет непросто: генетический сдвиг не отменить одним запретом на вылов.

Эволюция, однажды повернувшая в новую сторону, редко быстро разворачивается обратно. По оценкам ученых, на естественное появление более крупной трески могут уйти десятилетия, а возможно, и гораздо больше времени — если это вообще случится. Последствия рыболовных предпочтений уже встроены в биологическую структуру вида. Работа показывает, что промысел способен не только сокращать численность животных, но и менять саму природу популяции.