23 сентября 2026 года чтят память епископов Никейских Петра и Павла. В народе их прозвали Рябинниками, потому что в этот период после первых заморозков начинался сбор и заготовка рябины. Сохранилась и поговорка: «С Петрова дня летнего ешь землянику, а с осеннего — рябину».

О чем вспоминают в Церкви 23 сентября 2026 года

Подробности жизни этих святых почти неизвестны. Точно ясно лишь, что Петр и Павел жили и проповедовали в Никее (сейчас это город Изник в Турции) в VIII или IX веке.

Предположительно, они были современниками императора Льва Исавра. Именно он был первым иконоборцем, начав борьбу против иконопочитания. Это тяжело ударило по христианству. Епископ Петр первым дал бой иконоборчеству, за что, скорее всего, был жестоко казнен. Его место занял Павел, став также епископом Никейским. Он продолжил и дело брата в борьбе с иконоборцами, а потому вскоре погиб за веру. Считается, что именно братья смогли спасти от уничтожения чудотворную икону Богоматери Никейской.

Смысл праздника

Эти братья дают нам пример того, как смелые поступки необходимы в переломные моменты истории.

Народные приметы погоды

Если много рябины, впереди морозная зима. Солнце целый день — к ранним заморозкам. Желуди еще не осыпались — к холодному Рождеству.

Что можно делать 23 сентября 2026 года

Пора собирать и заготавливать рябину. Можно готовить из ягоды квас или варенье. Прекрасный день для посадки кустарников, в том числе рябины, на огороде.

Что нельзя делать 23 сентября 2026 года