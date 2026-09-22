Страны Балтии договорились о продлении срока первого этапа железнодорожного проекта "Rail Baltica" до 2034 года.

Сейчас разработан итоговый документ, который является уведомлением для Европейской комиссии (ЕК) о соглашении на уровне трех стран Балтии о продолжении проекта "Rail Baltica".

Это первый раз, когда страны Латвия, Литва и Эстония официально признают, что 2030 год больше не является выполнимым. Это элементарный расчет, так как строительные мощности в настоящее время недоступны, включая материалы, технику, работников.

Уточняется, что Латвии, Литве и Эстонии необходимо финансирование Европейского союза (ЕС), так как за счет национального бюджета, когда страны Балтии направляют значительное финансирование на укрепление внешней границы Европы, финансировать проект невозможно.

При этом, по мнению Латвии, проект нельзя продолжать с такой базой затрат, поэтому странам Балтии необходимо договориться о пересмотре технических условий.