Поскольку напряженная ситуация на латвийско-белорусской границе, вызванная миграционным давлением, не демонстрирует признаков ослабления, Министерство внутренних дел и Департамент полиции и погранохраны Эстонии решили продлить ротацию ESTPOL.

"На прошлой неделе я сам убедился в Латвии, что ситуация на латвийско-белорусской границе остается сложной. Поскольку текущая миссия должна была завершиться уже на этой неделе, мы решили продлить эстонскую вспомогательную миссию на четыре недели и в этом году отправим на помощь нашим южным соседям дополнительные ротации", - сказал министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

"Каждый нелегальный мигрант, задержанный или отправленный обратно на внешней границе, - это на одну проблему меньше внутри нашей страны. Помощь Латвии в защите внешней границы является частью коллективной обороны.

Действуя сообща и решительно, мы посылаем четкий сигнал: сюда не стоит приезжать, и незаконное пересечение границы не гарантирует возможности остаться в Европе. Мы поймаем нелегальных мигрантов и отправим их обратно", - добавил министр.