Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия — одна не справится: так решили в МВД Эстонии 0 476

Наша Латвия
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Граница
ФОТО: BB.LV/AI

Поскольку напряженная ситуация на латвийско-белорусской границе, вызванная миграционным давлением, не демонстрирует признаков ослабления, Министерство внутренних дел и Департамент полиции и погранохраны Эстонии решили продлить ротацию ESTPOL.

"На прошлой неделе я сам убедился в Латвии, что ситуация на латвийско-белорусской границе остается сложной. Поскольку текущая миссия должна была завершиться уже на этой неделе, мы решили продлить эстонскую вспомогательную миссию на четыре недели и в этом году отправим на помощь нашим южным соседям дополнительные ротации", - сказал министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

"Каждый нелегальный мигрант, задержанный или отправленный обратно на внешней границе, - это на одну проблему меньше внутри нашей страны. Помощь Латвии в защите внешней границы является частью коллективной обороны.

Действуя сообща и решительно, мы посылаем четкий сигнал: сюда не стоит приезжать, и незаконное пересечение границы не гарантирует возможности остаться в Европе. Мы поймаем нелегальных мигрантов и отправим их обратно", - добавил министр.

×
#полиция #Эстония #граница #Латвия #Европа #Беларусь
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Девочка у пустого холодильника
Изображение к статье: Электронный отказ от договора
Изображение к статье: Очень дорогой проект
Изображение к статье: Сентябрь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рыбалка
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Инвалидные коляски
Наша Латвия
Изображение к статье: Санкции сняты
В мире
Изображение к статье: Поганка
В мире
Изображение к статье: Граница
Наша Латвия
Изображение к статье: Milrem Robotics
ЧП и криминал
Изображение к статье: Рыбалка
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Инвалидные коляски
Наша Латвия
Изображение к статье: Санкции сняты
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео