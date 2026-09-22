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Латвийские школы впервые отработают действия при воздушной угрозе: где пройдут учения 0 110

Наша Латвия
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: сирена

На этой неделе в четырех муниципальных школах Латвии состоятся первые после восстановления независимости страны практические учения по действиям в случае воздушной угрозы. Их цель — проверить, насколько готовы учебные заведения и работают ли разработанные планы эвакуации и защиты на практике.

Министерство внутренних дел совместно с Государственной пожарно-спасательной службой (ГПСС) проведет серию практических учений в четырех школах Латвии. Во время тренировок специалисты оценят действия педагогов и учащихся в случае возникновения воздушной угрозы, а также эффективность подготовленных школами планов.

Учения проходят после вступления в силу поправок к Закону об образовании, которые Сейм принял 23 июля. Согласно новым требованиям, муниципальные школы обязаны разработать планы обеспечения непрерывности работы, в том числе алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях.

Это первые подобные учения в латвийских школах после восстановления независимости страны. До сих пор такие планы существовали главным образом на бумаге, теперь их впервые проверят в реальных условиях.

Советник министра внутренних дел Вилмар Вецвагарис отметил, что главная задача — не только разработать инструкции, но и убедиться, что они действительно работают. По его словам, уже во время подготовки стали очевидны отдельные недостатки в планах, которые предстоит устранить.

Во время учений представители ГПСС будут наблюдать за действиями школьной администрации, педагогов и учеников в различных сценариях воздушной угрозы. После каждой тренировки специалисты проведут разбор, а по завершении всей серии подготовят общие выводы.

Полученные результаты помогут самоуправлениям и образовательным учреждениям скорректировать планы действий, а при необходимости — обновить методические рекомендации для всех школ страны.

Для родителей эти учения не означают введения новых ограничений. Речь идет о проверке готовности школ к действиям в чрезвычайных ситуациях, чтобы в случае реальной угрозы персонал и дети понимали, как необходимо действовать.

Практические учения пройдут по следующему графику:

  • 23 сентября, 9:40 — Лиедагская средняя школа (Лиепая);
  • 23 сентября, 10:00 — Акнистская средняя школа (Екбапилсский край);
  • 24 сентября, 10:00 — Рижская средняя школа № 64;
  • 25 сентября, 10:00 — Огресгалская основная школа (Огрский край).

Проведенные учения станут основой для оценки готовности латвийских школ к действиям в условиях воздушной угрозы и помогут при дальнейшем совершенствовании системы гражданской защиты.

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#образование #Латвия #учения #безопасность #школы #педагоги #ГПСС
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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