Среда, 23 сентября, в Латвии будет по-настоящему осенней: синоптики обещают дожди, прохладу и порывистый ветер. Днём температура воздуха не превысит +11…+15 градусов.

В ночь на среду дожди из Латгалии переместятся в Видземе и Земгале. Суше будет в Курземе, где ожидается и меньше облаков.

Северный ветер будет дуть порывами до 8–13 метров в секунду, а на побережье Рижского залива его скорость местами достигнет 18 метров в секунду. Ночью температура опустится до +7…+13 градусов.

Днём небо над большей частью страны останется затянуто облаками, во многих районах будет идти дождь. Ветер постепенно ослабеет и сменится на восточный. Однако в Курземе в первой половине дня ещё возможны порывы северного и северо-западного ветра до 16 метров в секунду.

Воздух прогреется лишь до +11…+15 градусов.

Что ждёт Ригу

В столице утро и первая половина дня будут пасмурными и дождливыми. После полудня дождь станет кратковременным, а между облаками временами будет появляться солнце.

Ночью и утром в Риге ожидается около +11 градусов. Порывы северного ветра достигнут 14 метров в секунду, а на севере города — 18 метров в секунду.

Во второй половине дня ветер стихнет, температура поднимется примерно до +14 градусов.