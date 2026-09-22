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Погода в Латвии: где во вторник пройдут дожди и сколько будет градусов 0 444

Наша Латвия
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: осенние листья

Во вторник большая часть Латвии останется без осадков. Лишь во второй половине дня в Латгале с юго-востока придет обширная зона дождей, а температура воздуха по стране составит от +12 до +18 градусов.

Во вторник во второй половине дня Латгале с юго-востока накроет обширная зона дождей, тогда как в остальных регионах Латвии осадков не ожидается, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

После рассеивания утреннего тумана выглянет солнце. В Латгале при этом сохранится преимущественно облачная погода.

Во второй половине дня усилится северный и северо-восточный ветер. Его порывы местами достигнут 9–15 метров в секунду.

Температура воздуха повысится до +12…+14 градусов в Латгале и до +14…+18 градусов в остальных районах страны.

В Риге ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Слабый северо-восточный ветер сменится умеренным северным, а вечером на побережье возможны порывы до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +16…+17 градусов.

По данным синоптиков, погоду в Западной и Центральной Европе определяет область высокого атмосферного давления, тогда как в Восточной Европе сохраняется влияние циклона, центр которого находится на границе Беларуси и России.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #Европа #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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