Аугшдаугавское краевое самоуправление прокомментировало выводы омбудсмена Карины Палковой о серьезных нарушениях в детском доме в Латгале. Власти утверждают, что часть опубликованной информации не отражает реальную ситуацию, а результаты проверки следовало сначала обсудить с самоуправлением.

Исполнительный директор Аугшдаугавского краевого самоуправления Петерис Дзалбе подтвердил агентству ЛЕТА, что проверка омбудсмена проводилась в муниципальном центре социальной поддержки и ухода «Авотс». По его словам, опубликованные выводы требуют дополнительных пояснений, а некоторые обстоятельства были представлены без необходимого контекста.

Одним из наиболее обсуждаемых моментов стала опубликованная омбудсменом фотография пустого холодильника. По словам Дзалбе, это не свидетельствует об отсутствии продуктов.

Он пояснил, что в соответствии с требованиями Продовольственно-ветеринарной службы в холодильнике могут храниться только блюда, которые дети не доели во время приема пищи, а также продукты, купленные воспитанниками за собственные деньги. Продукты, предназначенные для самостоятельного приготовления еды, находятся в другом месте, а дети ежедневно обеспечиваются четырехразовым питанием.

Исполнительный директор также прокомментировал данные о стоимости питания, опубликованные омбудсменом.

«В эти расходы у нас входят только продукты питания согласно меню, все остальные затраты учитываются по другим статьям», — заявил Дзалбе.

По его словам, именно поэтому стоимость завтраков, обедов и ужинов нельзя оценивать исключительно по цене продуктов.

Отвечая на критику по поводу расходов на одежду, Дзалбе признал, что 20 евро в месяц могут показаться недостаточной суммой.

Вместе с тем он отметил, что самоуправление сотрудничает с датским благотворительным фондом, который регулярно передает учреждению одежду и мебель, поэтому фактическое обеспечение детей не ограничивается только предусмотренным бюджетом.

По словам Дзалбе, в центре «Авотс» проживают не только дети из Аугшдаугавского края, но и воспитанники из Риги, Ропажского и Бауского краев. За их содержание соответствующие самоуправления перечисляют оплату.

Он также обратил внимание на то, что подобные учреждения сегодня работают с гораздо более сложными случаями, чем раньше.

«Государство должно решать проблему алкоголизма и наркомании, это не ответственность самоуправления», — заявил исполнительный директор.

По его словам, центр первоначально создавался для детей-сирот, однако сейчас большинство воспитанников — это дети, изъятые из семей, где существуют проблемы с зависимостями. Кроме того, часть подростков сама страдает зависимостями либо уже совершала правонарушения.

Дзалбе также раскритиковал действия омбудсмена, посчитав, что результаты проверки следовало сначала обсудить с местными властями.

«Такие заявления неэтичны. Сейчас предвыборный период, и заявления омбудсмена будут использоваться в политических целях», — сказал он.

По словам исполнительного директора, из-за большого количества проверок некоторые самоуправления уже принимают решение закрывать подобные учреждения. Он не исключил, что и Аугшдаугавская краевая дума в будущем может рассмотреть возможность принимать в центре только детей, зарегистрированных на территории своего самоуправления.

Встреча руководства края с омбудсменом запланирована на вторник. Самоуправление рассчитывает представить свои объяснения по всем вопросам, поднятым во время проверки.

Ранее омбудсмен Карина Палкова сообщила о серьезных нарушениях прав детей в детском доме в Латгале, не называя его. По ее данным, сотрудники учреждения недостаточно владеют латышским языком, на одежду и обувь одного ребенка предусмотрено менее 200 евро в год, а стоимость питания оказалась самой низкой среди всех учреждений внесемейного ухода, которые проверяло Бюро омбудсмена. Палкова также заявила о намерении оценить работу сиротского суда и выяснить, почему информация о проблемах учреждения своевременно не была доведена до самоуправления.