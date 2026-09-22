Омбудсмен Латвии Карина Палкова после повторной проверки детского дома «Avots» в Аугшдаугавском крае заявила, что учреждение по-прежнему не соответствует модели ухода, приближенной к семейной среде. Среди проблем — крайне небольшие расходы на одежду и обувь, организация питания и обеспечение основных потребностей детей.

Во вторник, 22 сентября, Палкова вновь посетила Центр социальной поддержки и ухода «Avots», а также встретилась с руководством Аугшдаугавского края.

По ее словам, сама инфраструктура учреждения в целом находится в хорошем состоянии. Однако условия, в которых живут дети и подростки, вызывают серьезные вопросы.

198 евро — на одежду и обувь на весь год

Как выяснила омбудсмен, проживающие в «Avots» дети получают на свои счета 198 евро в год на одежду и обувь для всех сезонов. Эту сумму подтвердили сотрудники учреждения.

В свою очередь, руководство самоуправления утверждает, что на эти цели предусмотрено больше средств. Однако, по словам Палковой, администрация самого детского дома об этом не знает, а дети фактически получают именно 198 евро.

Омбудсмен отмечает, что это самая маленькая сумма, которую ее бюро до сих пор выявляло во время проверок учреждений внесемейного ухода.

Последний прием пищи — в 18:00

Дети в «Avots» питаются три-четыре раза в день, причем последний прием пищи предусмотрен в 18:00.

Согласно меню учреждения, стоимость завтрака составляет примерно 0,55–0,69 евро, обеда — 1,25–1,61 евро, полдника — 1,28–1,64 евро, ужина — 0,72–1,28 евро.

Палкова отметила, что меню во многом напоминает питание в школах и дошкольных учреждениях.

При этом во время повторного посещения учреждения в 8:35 холодильник, по ее словам, вновь оказался пустым, хотя на столе находились блины.

Положительным изменением стало то, что для учреждения удалось найти психолога.

После первой проверки заговорили о системном кризисе

Предыдущая проверка состоялась 26 августа. Тогда Бюро омбудсмена заявило о системном кризисе в обеспечении прав детей.

Проверяющие обнаружили почти пустые холодильники, а у некоторых воспитанников не было даже сменных носков и нижнего белья. Обеспечение части основных потребностей детей в значительной степени зависело от пожертвований.

Вопросы возникли и к питанию. По оценке омбудсмена, рацион был недостаточно разнообразным, в нем преобладали дешевые продукты с высоким содержанием углеводов, а доступ детей к еде был ограничен.

Наркотики, реанимация и случаи суицидального поведения

Особенно серьезные претензии касаются безопасности воспитанников. По информации Бюро омбудсмена, дети употребляли вызывающие зависимость вещества, причем в отдельных случаях они попадали в реанимацию.

Также были выявлены случаи суицидального поведения. По данным омбудсмена, наркотические и другие одурманивающие вещества доступны вблизи учреждения, а сотрудники детдома получали тяжелые травмы в результате насильственных инцидентов.

Проблемы обнаружены и с медицинской помощью. В учреждении ликвидировали должность медсестры, хотя почти все дети принимают лекарства. Отдельные медицинские услуги, включая ортодонтическую помощь, доступны не в полном объеме. Были зафиксированы случаи, когда воспитанникам приходилось оплачивать медицинские расходы из собственных карманных денег.

Омбудсмен допускает обращение в суд

По результатам августовской проверки подготовлен подробный доклад, направленный Аугшдаугавскому самоуправлению и детскому дому «Avots», а также для сведения Министерству благосостояния и Центру защиты детей.

Палкова предупреждает: если после получения доклада нарушения не будут устранены, она рассмотрит возможность обращения в административный суд для защиты прав и интересов детей.

Кроме того, после августовской проверки омбудсмен обратилась в Государственную полицию с просьбой незамедлительно оценить информацию о возможной угрозе безопасности воспитанников и необходимость превентивных мер.