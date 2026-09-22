«Если ситуация на Ближнем Востоке не улучшится, Евросоюз может оказаться в ситуации, когда вопрос перестанет быть только о цене топлива. Может возникнуть и общая проблема доступности топлива», заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

В латвийском Кабинете министров не сидят сложа руки. Там готовят документ о мерах по «обузданию» цен на горючее или, точнее, на дизельное топливо.

Арифметика экономии

Как известно, несмотря на снижение закупочных цен на нефть, стоимость горючего продолжает расти, причем во всей Европе. Те страны, власти которых оказались более расторопными, сразу же резко снизили акцизы и НДС, добившись удержания цен в коридоре 1,8–1,9 евро за литр дизельного топлива.

Близость выборов вынудила и правительство Кулбергса, хоть и с опозданием, попытаться что-то предпринять для укрощения цен на горючее. Вчера премьер сообщил, что на заседании Кабмина планируется принять следующие меры:

снижение акциза: минус 8 центов на литр;

отмена требований по резервам топлива: минус 8 центов на литр;

отмена требования к биодобавке: минус 4 цента на литр.

Итого: общее возможное снижение цен на АЗС Латвии может составит до 20 центов за литр. Если, конечно, заправки не решат на этом подзаработать.

Россия не продает дизель

Андрис Кулбергс также провел краткую политинформацию о ситуации в мире.

«Особая проблема — дизельное топливо. Цена и доступность дизельного топлива могут стать длительной проблемой из-за нарушения глобального объема переработки.

В России существенная часть мощностей по переработке топлива выведена из строя. Россия ограничила экспорт топлива, так как ей самой необходимо обеспечить свой рынок.

Это увеличивает напряженность на глобальном топливном рынке и спрос на дизельное топливо. Для Латвии это особенно важно, так как около 67% нашего автопарка — дизельные автомобили», – сообщает Кулбергс.

«Дополнительная проблема возникает зимой — при производстве зимнего дизельного топлива используются также фракции авиатоплива, или керосина, поэтому в холодный сезон конкуренция за это сырье еще больше возрастает. Военные действия, неопределенность, повреждения нефтяной инфраструктуры и сбои в работе перерабатывающих заводов на Ближнем Востоке напрямую влияют на мировые цены на топливо», — напомнил глава правительства.

Угроза дефицита

Он также сообщил, что у него «запланирован разговор с премьером Польши Дональдом Туском. Одним из вопросов также станет работа НПЗ ORLEN в литовском Мажейкяе и доступность топлива в регионе».

Здесь можно отметить, что на ORLEN особо надеяться не приходится – поляки пытались заменить российскую нефть на венесуэльскую и в итоге потеряли более 400 млн долларов США.

А вот, что премьер Латвии сказал о дефиците топлива: «Если ситуация на Ближнем Востоке не улучшится, Евросоюз может оказаться в ситуации, когда вопрос перестанет быть только о цене топлива. Может возникнуть и общая проблема доступности топлива».