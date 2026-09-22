Спустя более двух недель после нападения собак на детей в Царникаве расследование продолжается. Пока пострадавшие проходят восстановление, владелец животных заявил о готовности компенсировать причиненный ущерб, а судьба собак будет решена после завершения экспертиз.

Расследование нападения двух собак на воспитанников детского сада в Царникаве продолжается. Пока следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, семьи пострадавших детей ждут результатов экспертиз и рассчитывают на справедливое решение.

Как сообщают Новости ТВ3, две собаки, напавшие на детей во время прогулки, по-прежнему находятся в изоляции. По словам их владельца Иво Василевскиса, если компетентные органы не примут иного решения, животные останутся там до 19 октября, после чего на два месяца будут переданы кинологу для оценки поведения.

По словам владельца, он рассчитывает урегулировать вопрос с семьями пострадавших без судебного разбирательства.

«Попытаемся договориться с родителями детей, найти решение, а также компенсировать расходы и причиненный ущерб», — заявил Василевскис.

Дети уже дома, но последствия остаются

Двое детей, получивших наиболее серьезные травмы и проходивших лечение в больнице, уже выписаны домой.

Однако, как отмечает телеканал, помимо физических повреждений дети пережили серьезную психологическую травму. По словам родителей, многие из них теперь боятся выходить на улицу и испытывают тревогу после случившегося.

Расследование продолжается

Государственная полиция сообщила, что уголовный процесс ведется в тесном сотрудничестве с прокуратурой.

Следователи уже провели ряд процессуальных действий и назначили судебно-медицинские экспертизы, которые должны определить степень тяжести телесных повреждений, полученных пострадавшими.

Присяжный адвокат Саулведис Варпиньш, консультирующий семьи детей, отмечает, что расследование осложняется необходимостью дождаться окончания лечения и оценки как физических, так и психологических последствий.

По его словам, наиболее вероятно, что речь идет о преступлении, совершенном по неосторожности.

Адвокат считает, что вопрос компенсации можно попытаться решить путем переговоров между сторонами, однако, если договориться не удастся, окончательное решение примет суд.

Кроме того, родители хотят получить оценку действий муниципальной полиции. По словам Варпиньша, если будет установлено, что она своевременно не выполнила свои обязанности, вопрос ответственности может затронуть и муниципальные структуры.

Что будет с собаками

После завершения периода изоляции животных обследует кинолог, который подготовит заключение об их поведении.

Именно результаты этой оценки, а также материалы уголовного процесса станут одной из основ для дальнейшего решения об их судьбе.

Правила уже изменились

На фоне происшествия в Латвии уже вступили в силу изменения в правила содержания собак, которые нападали на людей или других животных.

Теперь таких собак в общественных местах можно выгуливать только по одной, исключительно совершеннолетнему человеку, на прочном поводке и в соответствующем наморднике.

Кроме того, для владельцев введена обязанность пройти обучение по вопросам благополучия животных, а сами собаки должны пройти обязательный курс дрессировки.

Еще одно важное изменение касается случаев, когда нападение привело к тяжким телесным повреждениям или гибели человека. Если владелец будет привлечен к уголовной ответственности, законодательство предусматривает возможность эвтаназии животного.

Окончательные выводы по делу о нападении в Царникаве пока не сделаны — расследование продолжается, а вопрос о судьбе собак будет решаться после завершения всех экспертиз и процессуальных действий.