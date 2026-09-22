Проверка Бюро омбудсмена выявила серьезные нарушения прав детей в одном из детских домов Латгале. Среди проблем — крайне низкое финансирование, вопросы к работе сиротского суда и недостаточное владение латышским языком сотрудниками учреждения.

Омбудсмен Латвии Карина Палкова сообщила о серьезных нарушениях прав детей в одном из детских домов Латгале, где проживают около 20 воспитанников. Пока название учреждения не раскрывается: омбудсмен намерена сначала обсудить ситуацию с руководством соответствующего самоуправления.

По словам Палковой, сотрудники детского дома не скрывают существующих проблем и готовы сотрудничать. Они сами обращают внимание на нехватку финансирования и другие сложности. Вместе с тем омбудсмен задается вопросом, почему руководство учреждения своевременно не добилось решения этих вопросов на уровне самоуправления.

Отдельное внимание она намерена уделить работе сиротского суда. По мнению Палковой, именно этот орган должен лучше других знать, в каких условиях живут дети, оставшиеся без родительской опеки, и своевременно реагировать на возникающие проблемы.

Во время проверки выяснилось и еще одно обстоятельство: большинство сотрудников учреждения практически не владеют латышским языком, хотя для проживающих здесь детей именно он является родным.

Наиболее тревожной омбудсмен назвала ситуацию с финансированием повседневных нужд детей. По ее данным, на одежду, обувь и другие необходимые вещи для одного ребенка в год предусмотрено менее 200 евро.

«Это самая маленькая сумма, выделяемая на одного ребенка, с которой Бюро омбудсмена сталкивалось во время проверок учреждений внесемейного ухода», — написала Палкова в Facebook.

Проверка также показала, насколько ограничены расходы на питание. Согласно меню учреждения, стоимость завтрака составляет от 0,55 до 0,69 евро, обеда — от 1,25 до 1,61 евро, полдника — от 1,28 до 1,64 евро, а ужина — от 0,72 до 1,28 евро.

Эти цифры дают представление о том, в каких финансовых рамках работает учреждение. При этом омбудсмен пока не делала выводов о качестве питания, а указала именно на уровень предусмотренного финансирования.

В ближайшее время Карина Палкова проведет встречу с представителями самоуправления, после которой станет известно, какие меры планируется принять для устранения выявленных нарушений.