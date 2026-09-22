Участие государства в проекте национального футбольного стадиона сейчас скорее замедляет его реализацию, чем помогает ей. Такое мнение высказал председатель Комитета городского развития Рижской думы Эдгар Бергхолц.

Думщик встретился с представителями Министерства образования и науки, чтобы обсудить перспективы строительства национального футбольного стадиона.

По его словам, принятие решений на уровне министерства занимает слишком много времени: за ними следуют дополнительные исследования и оценки, которые также требуют финансирования и времени.

Бергхолц напомнил, что осенью прошлого года Кабинет министров создал специальную рабочую группу, однако она до сих пор не приняла решений ни о месте строительства стадиона, ни о его финансировании, ни по другим ключевым вопросам.

«Результат очевиден — проект не движется вперед», — заявил он.

Чиновник отметил, что необходимость строительства национального футбольного стадиона обсуждается в Латвии уже более 30 лет, однако объект так и не появился. По мнению Бергхолца, на нынешнем этапе участие государства в проекте не является необходимым.

Стадион предлагают строить втроем

По оценке эксперта, проект можно реализовать при сотрудничестве Латвийской футбольной федерации (LFF), Рижского самоуправления и частного инвестора. В таком формате национальный стадион, по его мнению, можно построить в течение ближайших пяти лет.

Одним из возможных мест рассматривается Скансте — район, который активно развивается как деловой, спортивный и событийный центр столицы. Рижская дума ранее предложила дополнительно оценить эту территорию в качестве потенциальной площадки для стадиона.

При этом окончательного решения о месте строительства пока нет.

В апреле 2024 года Рижская дума передала LFF в безвозмездное пользование примерно 10 гектаров земли на Луцавсале сроком до пяти лет для реализации проекта национального футбольного стадиона.

Однако в начале этого года появился еще один вариант. LFF подписала протокол о намерениях с компанией Adventika Group о приобретении стадиона «Сконто». Этот сценарий предусматривает реконструкцию существующего стадиона с использованием уже имеющейся инфраструктуры.

В реализации проекта также предполагается сотрудничество с международными футбольными организациями UEFA и FIFA.

Генеральный секретарь LFF Артур Гайделс ранее подтвердил, что федерация продолжает рассматривать оба варианта — строительство стадиона на Луцавсале и реконструкцию «Сконто». Одним из основных критериев при выборе станет экономическая целесообразность каждого проекта.