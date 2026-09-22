В минувшую пятницу в Булдури, по адресу Bulduru prospekts 17 к-1, состоялось торжественное открытие нового ресторана «Jūras Pērle». Вечер собрал гостей, друзей и партнеров владельцев заведения, а также представителей бизнеса и общественной жизни Латвии.

В течение вечера гости знакомились с концепцией нового ресторана и его гастрономическим видением. Шеф-повар «Jūras Pērle» Никита Прибыльский представил блюда из основного меню, в основе которого — продукты Балтийского региона и современный взгляд на локальную кухню.

Сомелье и бармены ресторана провели для гостей тематические мастер-классы, а команда «Jūras Pērle» рассказывала об истории и философии заведения, постепенно погружая гостей в атмосферу, вдохновленную балтийской природой. Идея близости к морю и природе стала одной из центральных тем вечера — от интерьера и подачи блюд до общей концепции ресторана.

Среди гостей открытия были мэр Юрмалы Янис Лединс, художник Владислав Лакше, бизнесмены Леонид Эстеркин и Янис Зузанс, певица Лайма Вайкуле, а также представители латвийского бизнеса, культуры и общественной жизни.

— Ресторан «Jūras Pērle» — это голос нашего эмпирического опыта, пропущенный через призму мастерства и осознания. Мы берем то, что дает нам природа, добавляем немного высокой кухни, очень много работы, чуть-чуть смелости и авантюризма — и получаем то, чем хотим с вами поделиться: нашим видением балтийской кухни», — отметил шеф-повар ресторана Никита Прибыльский.

В рамках открытия команда ресторана также представила новую событийную программу заведения. Она будет регулярно обновляться в зависимости от сезона и включать различные гастрономические, культурные и развлекательные мероприятия.

Особое место в концепции ресторана занимает его название. «Jūras Pērle» — это не просто новое заведение, а попытка вернуть к жизни имя, которое многие десятилетия было неразрывно связано с Юрмалой.

— Оригинальный «Jūras Pērle» — один из самых известных ресторанов Советского Союза. Будучи авангардом гастрономии, эталоном архитектуры и визитной карточкой Юрмалы, он был известен, пожалуй, каждому. С огромной честью, необъятной ответственностью и великим чувством долга наша команда берет на себя обязательство оживить это имя и дать ему новое дыхание. И, кто знает, может быть, и вовсе — воскресить тот «Jūras Pērle», который когда-то знали все», — заявил владелец ресторана Эмануил Гриншпун.

Сегодня новый «Jūras Pērle» начинает собственную историю, сохраняя связь с культурным и гастрономическим наследием Юрмалы и одновременно предлагая современное прочтение балтийской кухни.