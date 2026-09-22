Правительство Латвии утвердило новые требования к финансовым услугам, которые оформляются дистанционно, прежде всего через интернет. Потребителей должны будут лучше информировать об условиях договора, а отказаться от него онлайн станет проще.

Новые правила разработаны для переноса в латвийское законодательство требований Евросоюза. Как поясняет Министерство экономики, изменений оказалось настолько много, что вместо корректировки прежних правил было решено принять новые.

Отказаться от договора — через интернет

Одно из главных нововведений касается права на отказ. Если договор на финансовую услугу заключен через интернет, компания должна обеспечить возможность подать отказ электронным способом.

Конкретный технический вариант не устанавливается. Это может быть специальная кнопка рядом с договором, форма на сайте, функция в личном кабинете или другое онлайн-решение.

После отправки отказа клиент должен получить подтверждение о его получении с указанием содержания заявления, даты и времени.

Срок для отказа от договора составит 14 календарных дней, а для сделок, связанных с персональными пенсиями, — 30 дней. Объяснять причину отказа не потребуется, санкции за это применяться не должны.

Больше информации до подписания

Перед заключением дистанционного договора поставщики финансовых услуг должны будут предоставлять клиенту более подробную информацию. В частности, человека необходимо предупредить о последствиях просроченных или пропущенных платежей.

Также потребуется сообщать, используется ли автоматизированное принятие решений при определении или изменении цены услуги, а в соответствующих случаях — о заявленных экологических или социальных целях инвестиционной стратегии.

Информация должна быть изложена понятно и доступно, в том числе для людей с инвалидностью и нарушениями зрения.

Если необходимые сведения клиент получил менее чем за сутки до заключения договора, компания должна будет в течение одного–семи дней после его оформления напомнить о возможности отказаться от договора.

Чат-бот не сможет полностью заменить человека

Отдельные требования вводятся для искусственного интеллекта. Если условия финансовой услуги клиенту объясняет чат-бот или генеративный ИИ, то по требованию потребителя компания должна обеспечить участие человека.

Кроме того, интернет-сервисы запрещается проектировать таким образом, чтобы подталкивать клиента к определенному решению или затруднять отказ. Например, нельзя визуально делать один вариант значительно заметнее другого, постоянно требовать повторить выбор или создавать ситуацию, когда купить услугу значительно легче, чем отказаться от нее.

Новые требования коснутся не только финансовых услуг. Компании, заключающие с клиентами договоры через интернет, должны будут обеспечить возможность так же дистанционно отказаться от них. Такая функция должна быть доступна в течение всего срока, когда потребитель имеет право расторгнуть договор.