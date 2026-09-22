Истребители миссии НАТО, поднятые вечером в понедельник из-за возможной угрозы воздушному пространству Латвии, не подтвердили наличие беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в Национальных вооруженных силах (НВС).

Поднятые в понедельник вечером по тревоге истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии не обнаружили беспилотник, который мог находиться в воздушном пространстве Латвии.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Национальных вооруженных силах, объект, ранее зафиксированный средствами наблюдения НВС, после проверки не был подтвержден как беспилотный летательный аппарат.

Из-за возможной угрозы вечером в понедельник были подняты истребители НАТО, а жители Краславского края получили экстренное предупреждение о потенциальной опасности в воздушном пространстве.

Тревога оказалась кратковременной. Уже менее чем через два часа предупреждение было отменено, при этом никаких дополнительных действий со стороны жителей не потребовалось.

Подобные меры принимаются в качестве превентивной меры, когда системы наблюдения фиксируют неопознанные объекты, происхождение которых необходимо оперативно установить.

За последние месяцы жители Латгале и Видземе уже неоднократно получали экстренные сообщения через систему сотового вещания (Cell Broadcast) о возможной воздушной угрозе.

В нескольких случаях беспилотные летательные аппараты действительно падали на территории Латвии, некоторые из них взрывались. Кроме того, часть таких дронов была уничтожена истребителями стран НАТО.

По данным латвийских властей, все эти случаи были связаны с беспилотниками, которые предположительно приближались к воздушному пространству Латвии или нарушали его в ходе российско-украинской войны.

Несмотря на то что нынешняя тревога не подтвердилась, система реагирования вновь была задействована в полном объеме — от обнаружения потенциальной угрозы до оповещения населения и подъема авиации НАТО.