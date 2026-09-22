Правительство Латвии во вторник одобрило перераспределение 7,55 млн евро на обеспечение техническими средствами реабилитации, улучшение инфраструктуры государственных центров социального ухода и другие срочные меры в социальной сфере.

Крупнейшая сумма — 3,05 млн евро — будет направлена на технические средства реабилитации. За счет этих денег планируется предоставить 4263 средства, в том числе 1760 изготовленных индивидуально, 1065 средств передвижения, 1403 приспособления для самообслуживания и 35 средств альтернативной коммуникации.

По данным Министерства благосостояния, на 31 июля в очереди на технические средства находились 3187 человек. Без дополнительного финансирования к концу года очередь могла бы увеличиться до 7270 человек.

После выделения дополнительных средств в ней, по прогнозам, останутся около 3000 человек.

Среди прочего, 570,7 тыс. евро выделят на государственное софинансирование предоставляемого самоуправлениями ухода на дому за детьми с инвалидностью, которым требуется особый уход. Недостаток средств возник из-за того, что услугой ежемесячно пользуются в среднем 1529 детей вместо прогнозировавшихся 1200. Средняя стоимость часа ухода также выросла с 8,37 до 8,68 евро.

На социальную реабилитацию совершеннолетних жертв насилия направят еще 432,8 тыс. евро. В первом полугодии такую помощь получили 1104 человека, а по итогам года число получателей может превысить 2000 при первоначальном прогнозе в 1520 человек.

Еще 232,6 тыс. евро предусмотрены на услуги дневных центров для людей с психическими и интеллектуальными нарушениями. Ожидается, что в 2026 году их услугами ежемесячно будут пользоваться в среднем 194 человека.