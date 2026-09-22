Житель Айзкраукльского края уже много лет самостоятельно обслуживает принадлежащую самоуправлению линию электропередачи, по которой электричество получают несколько домов. После августовского шторма ему пришлось восстановить около километра поврежденной линии за собственные деньги, тогда как муниципалитет заявил, что не располагает ни специалистами, ни средствами для таких работ.

Житель волости Маззалве Айзкраукльского края Александр уже много лет самостоятельно ремонтирует линию электропередачи, которая находится в собственности местного самоуправления. По ней электроэнергию получают несколько домов, а жители оплачивают муниципалитету потребленное электричество.

Как сообщает передача Bez Tabu (ТВ3), после недавнего разрушительного шторма мужчине пришлось устранять самые масштабные повреждения за все время. По его словам, он восстановил около километра линии электропередачи, потратив на материалы и работы примерно 3000 евро.

По словам Александра, сначала за состоянием линии следил его родственник, а затем эту работу взял на себя он. Все эти годы мужчина самостоятельно поднимается на опоры, натягивает оборванные провода и даже устанавливает новые столбы.

Сейчас, признается житель, выполнять такие работы становится все сложнее и опаснее.

Линия принадлежит муниципалитету, но не обслуживается

Линия электропередачи протяженностью 2,6 километра находится в собственности самоуправления с середины 1990-х годов. После ликвидации лесничества объект был передан муниципалитету, однако впоследствии его не передали оператору распределительной электросети.

В самоуправлении пояснили программе, что содержание подобных объектов не входит в функции муниципалитета, а также заявили, что у него нет специалистов, способных выполнять такие работы.

При этом власти также хотели бы передать линию компании Sadales tīkls.

Почему проблему пока не удается решить

В Sadales tīkls объяснили, что принять линию на баланс можно только в том случае, если она соответствует техническим требованиям.

Для этого сначала необходимо провести оценку ее состояния, а затем определить объем работ, необходимых для модернизации.

В компании также сообщили, что узнали о существовании этой проблемной линии только после августовского шторма. По словам представителей Sadales tīkls, до этого самоуправление официально не обращалось с просьбой принять объект в свою собственность.

В свою очередь, муниципалитет заявил, что сейчас не располагает средствами, необходимыми для приведения линии в соответствие с техническими требованиями.

Жители опасаются дополнительных расходов

Местные жители опасаются, что до передачи линии оператору все расходы по ее ремонту и модернизации могут фактически лечь на них самих.

В Sadales tīkls считают, что дальнейшее решение возможно только при совместной работе всех сторон. В компании подчеркнули, что собственнику линии — муниципалитету — необходимо начать переговоры, чтобы определить дальнейший порядок действий и найти приемлемое решение.

История в Маззалве показывает, что многолетнее отсутствие решения по обслуживанию муниципальной инфраструктуры может привести к ситуации, когда ее безопасность фактически зависит от одного человека.