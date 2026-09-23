Жители Латвии уже могут воспользоваться бесплатной первичной юридической консультацией — независимо от своих доходов и материального положения. Кроме того, людям с ограниченными финансовыми возможностями в рамках отдельного проекта оплатят услуги медиатора для урегулирования некоторых споров без суда.

Оба пилотных проекта уже стартовали, и записываться на юридические консультации и медиацию можно уже сейчас. О новых возможностях 23 сентября рассказала координатор пилотного проекта юридической помощи, юрист адвокатского бюро CersJurkāns Инга Бите.

Одна бесплатная консультация — для каждого

В рамках пилотного проекта каждое физическое лицо сможет получить одну бесплатную первичную юридическую консультацию, причем доходы и имущественное положение значения не имеют.

Получить консультацию можно будет несколькими способами — по телефону, в видеоформате, письменно или при личной встрече.

Как пояснила Бите, такая помощь предназначена прежде всего для ситуаций, когда человек столкнулся с юридической проблемой, но ему не хватает знаний, чтобы понять, как действовать дальше.

Во время консультации юрист сможет определить суть проблемы, объяснить человеку его права и обязанности, рассказать о сроках обжалования, помочь разобраться в содержании документов и возможных последствиях того или иного решения. При необходимости специалист также сможет помочь подготовить заявление.

Продолжительность консультации составит не более одного часа.

При этом бесплатная первичная помощь не предполагает представительства интересов человека, подготовки сложных процессуальных документов или проведения узкоспециализированной юридической экспертизы. Ее задача — дать первоначальное разъяснение и подсказать возможный дальнейший порядок действий.

К оказанию консультаций планируется привлекать в том числе студентов юридических вузов, однако работать они будут под надзором преподавателя или квалифицированного юриста.

Консультации будут проводить в пяти городах

Очные бесплатные консультации будут доступны в пяти городах Латвии. В каждом из них прием планируется проводить один день в месяц.

Информацию о конкретном времени и месте консультаций будут публиковать примерно за одну-две недели. Записаться и получить дополнительную информацию о пилотных проектах можно будет по телефону или электронной почте.

Обратиться за помощью можно будет по широкому кругу вопросов. Среди них — семейное и трудовое право, обязательства и защита прав потребителей, наследство и имущество, а также административные и социальные вопросы.

Некоторые споры помогут решить без суда

Второй пилотный проект касается медиации. Он предусматривает как бесплатную консультацию о возможностях этого механизма, так и оплаченную государством медиацию для людей, соответствующих установленным критериям.

Исключением станут споры, связанные с детьми: воспользоваться этим пилотным проектом для их урегулирования нельзя, поскольку для таких случаев государственная медиация уже предоставляется отдельно.

Если человек не уверен, подходит ли медиация для его ситуации, он сможет сначала получить консультацию. Во время нее сторонам очно или дистанционно объяснят, как проходит процедура, какие у нее могут быть преимущества по сравнению с судебным разбирательством и с какими расходами она связана.

После этого стороны сами решат, хотят ли они продолжать урегулирование спора с помощью медиатора.

Что такое медиация

Медиация является добровольным процессом, при котором нейтральный и независимый сертифицированный медиатор помогает участникам конфликта путем переговоров найти решение, приемлемое для обеих сторон.

При этом медиатор не принимает решение за участников спора — договориться должны сами стороны.

Оплачиваемую в рамках пилотного проекта медиацию можно будет использовать, например, при семейных, наследственных и трудовых спорах, разногласиях по поводу собственности и совместной собственности, простых долгов и других гражданско-правовых обязательств.

Кому государство оплатит медиатора

В отличие от первичной юридической консультации, которая доступна каждому, для оплачиваемой медиации установлены финансовые критерии. Достаточно, чтобы им соответствовала хотя бы одна из сторон спора.

На такую помощь смогут рассчитывать люди со статусом малоимущего или малообеспеченного домохозяйства, лица, полностью находящиеся на государственном или муниципальном обеспечении, а также те, кто внезапно оказался в особой жизненной или материальной ситуации, существенно затрудняющей защиту своих прав.

Еще один критерий — доходы домохозяйства: воспользоваться оплачиваемой медиацией можно будет, если доход каждого его члена не превышает установленную в стране минимальную зарплату.

Пока это эксперимент

Оба пилотных проекта продлятся до марта 2027 года. За это время будут оценивать, насколько востребованы новые услуги, с какими юридическими вопросами чаще всего обращаются жители и какие способы связи для них наиболее удобны.

В случае с медиацией также будут анализировать, насколько часто сторонам удается прийти к соглашению.

После завершения проектов подготовят отчет и документацию, на основании которых можно будет решать, стоит ли внедрять такие модели юридической помощи уже на постоянной основе в рамках государственной политики.

Проекты реализуются в рамках программы политики сплочения Европейского союза на 2021–2027 годы «Доступ к правосудию».

Для реализации пилотных проектов Судебная администрация заключила два договора на разработку государственных моделей юридических консультаций и медиации. Стоимость каждого договора составляет около 100 000 евро, финансирование обеспечивается из средств программы политики сплочения ЕС.