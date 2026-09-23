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До +20 градусов и почти без дождей: синоптики рассказали, когда в Латвию вернется солнечная погода 0 293

Наша Латвия
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
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ФОТО: Unsplash

После дождливой и прохладной второй половины недели погода в Латвии заметно улучшится. По прогнозам синоптиков, уже на следующей неделе осадки станут редкостью, солнце будет появляться чаще, а температура местами может превысить +20 градусов.

Во второй половине этой недели погоду в Латвии продолжит определять циклон. Синоптики прогнозируют периодические дожди, причем во многих районах ожидаются сильные осадки.

Температура воздуха останется по-осеннему прохладной. Ночью столбики термометров будут опускаться до +5…+12 градусов, а на побережье местами — до +14 градусов. Днем воздух прогреется лишь до +10…+17 градусов. Ветер будет переменных направлений, местами порывистый.

Однако уже с началом следующей недели погодная ситуация изменится. Над Латвией установится антициклон, который принесет преимущественно сухую и солнечную погоду.

По прогнозам, значительных осадков не ожидается не только на следующей неделе, но, возможно, и в течение второй недели октября. Облачность будет переменной, а ветер — слабым, преимущественно восточного и южного направлений.

Такая погода позволит жителям провести больше времени на улице, а также станет благоприятной для осенних прогулок и работ в садах и на дачных участках.

При этом температура воздуха может заметно различаться в зависимости от времени суток и региона. В самые холодные ночи на востоке страны не исключены слабые заморозки, тогда как днем в наиболее теплых районах, прежде всего в Курземе, воздух местами может прогреться выше +20 градусов.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, следующая неделя в Латвии ожидается на 2–3 градуса теплее климатической нормы.

Предварительные прогнозы также указывают, что октябрь в целом может оказаться немного теплее и суше обычного.

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#погода #Латвия #прогноз #солнце #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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