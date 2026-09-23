Какие лекарства стоит всегда иметь дома, что положить в аптечку на случай чрезвычайной ситуации и почему даже правильно собранный запас медикаментов может оказаться бесполезным? Клинический фармацевт Илзе Приедниеце рассказала, как подготовиться к непредвиденным обстоятельствам и каких ошибок при хранении лекарств следует избегать.

Что положить в аптечку «сумки 72 часов»

Содержимое аптечки для «сумки 72 часов» у каждой семьи будет своим. При ее комплектации необходимо учитывать, есть ли в семье дети и пожилые люди, состояние здоровья каждого члена семьи и наличие хронических заболеваний, объясняет клинический фармацевт Илзе Приедниеце.

В базовую аптечку рекомендуется включить:

обезболивающие и жаропонижающие средства, подобранные с учетом возраста, состояния здоровья и инструкции по применению;

термометр;

средства для дезинфекции и обработки ран, а также перевязочные материалы — пластыри разных размеров, рулонный пластырь, марлевые бинты и салфетки;

пинцет, ножницы и одноразовые перчатки;

средства от расстройств пищеварения и диареи — например, активированный уголь в таблетках или капсулах, диосмектит в порошке или суспензии, силикагель, а также средства для регидратации — солевые смеси;

успокаивающие средства;

противоаллергические препараты;

лекарства, назначенные врачом для ежедневного приема, в том числе препараты для лечения хронических заболеваний;

термоодеяло;

средства гигиены — влажные салфетки, зубную щетку, пасту, мыло и другое.

Если в семье есть дети, лекарства необходимо выбирать в соответствии с возрастом и весом ребенка, а также в подходящей лекарственной форме — например, сиропы, суспензии или свечи.

Людям с хроническими заболеваниями следует заранее позаботиться о достаточном запасе постоянно принимаемых препаратов, назначенных врачом.

Какие лекарства стоит держать дома

Даже если хронических заболеваний нет, домашняя аптечка должна быть рассчитана на наиболее распространенные непредвиденные ситуации.

Фармацевт рекомендует иметь дома средства для обработки, дезинфекции и перевязки ран, обезболивающие и жаропонижающие препараты, лекарства от расстройств пищеварения, а также средства, которые применяются при простуде — от насморка, боли в горле и кашля.

Могут понадобиться и противоаллергические препараты для внутреннего и наружного применения. В аптечке можно держать растительные успокаивающие средства в таблетках или каплях, содержащие, например, пустырник, валериану или боярышник.

Из медицинских приборов наиболее актуальны термометр и тонометр. Также могут пригодиться глазные капли.

При этом содержимое домашней аптечки нельзя формировать по принципу «на всякий случай» без учета особенностей конкретного человека. Следует учитывать возраст, состояние здоровья, противопоказания, инструкцию и другие одновременно принимаемые лекарства. Если возникают сомнения, лучше проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Запас рецептурных лекарств лучше сделать заранее

Пациентам с хроническими заболеваниями особенно важно вовремя получать назначенные врачом лекарства. Какой именно запас необходим, следует определять индивидуально — с учетом рекомендаций врача, продолжительности терапии и состояния здоровья.

Это особенно важно в ситуации, когда привычный доступ к аптеке или медицинской помощи может быть временно затруднен.

Где нельзя хранить лекарства

Правильное хранение не менее важно, чем содержимое аптечки. Для каждого препарата условия указаны производителем на упаковке и в инструкции.

Лекарства необходимо хранить в оригинальной упаковке, в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и влаги, а также там, где их не смогут увидеть и достать дети.

Большинство препаратов хранят при комнатной температуре — до 25 °C. Однако некоторым требуется прохладное место с температурой 8–15 °C, а другим — холодильник при 2–8 °C. Поэтому условия хранения каждого препарата необходимо проверять отдельно.

Важно учитывать и требования после вскрытия упаковки или приготовления препарата к использованию.

Например, инсулин следует хранить в холодильнике при температуре 2–8 °C в оригинальной упаковке и не замораживать. Начатый флакон может храниться при комнатной температуре столько недель, сколько указано производителем.

Если человек постоянно принимает лекарства, которым необходим холодильник, фармацевт советует на случай чрезвычайной ситуации заранее приобрести небольшой заряжаемый переносной холодильник или специальную сумку-холодильник.

Проверять аптечку нужно минимум дважды в год

Однажды собранную аптечку нельзя просто поставить в шкаф и забыть о ней. Илзе Приедниеце рекомендует проверять домашний запас и аптечку «сумки 72 часов» не реже двух раз в год.

Нужно пополнять закончившиеся средства и контролировать сроки годности. Причем важно учитывать не только дату на упаковке, но и срок хранения после вскрытия.

Например, некоторые детские жаропонижающие и обезболивающие суспензии после открытия можно хранить шесть месяцев. Поэтому фармацевт советует записывать дату вскрытия непосредственно на коробке.

От лекарства следует отказаться не только после истечения срока годности. Препарат нельзя использовать, если неизвестно его назначение, невозможно прочитать название, были нарушены условия хранения, изменились внешний вид, запах или вкус либо повреждена упаковка.

К лекарствам желательно сохранять инструкции, чтобы при необходимости можно было быстро проверить правила их применения.

Просроченные лекарства — не в мусорное ведро

Непригодные медикаменты нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в аптеку для надлежащей утилизации, чтобы лекарственные вещества не попадали в окружающую среду.

Универсальной аптечки, одинаково подходящей каждой семье, не существует. Ее содержимое зависит от возраста членов семьи, хронических заболеваний и постоянно принимаемых препаратов. Но важен не только сам запас: лекарства необходимо правильно хранить, регулярно проверять и вовремя заменять. А препараты, особенно при хронических заболеваниях, следует применять в соответствии с назначением врача и инструкцией.