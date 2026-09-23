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Латвия, Литва и Эстония экстренно попросили у ЕС полмиллиарда евро 4 161

Наша Латвия
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Летят дроны

По данным финского издания "Iltalehti", министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии направили в Брюссель письмо, в котором просят Европейскую комиссию немедленно выделить 500 млн евро на усиление защиты от беспилотных аппаратов, пишет эстонское издание "Postimees".

Письмо подписали министр обороны Латвии Райвис Мелнис, министр обороны Эстонии Мартин Херем и министр обороны Литвы Робертас Каунас.

Страны Балтии просят у Европейской комиссии оперативно оказать дополнительную поддержку для усиления своей обороны, поскольку угроза со стороны России в последние месяцы возросла.

По данным источников "Iltalehti", председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен получила это письмо.

Страны надеются, что Европейский союз сможет предоставить дополнительное финансирование для защиты региона от беспилотников уже в 2026 году. По словам источников, усиление этой защиты носит срочный характер, поскольку существует вероятность, что Россия попытается с помощью атак беспилотников на восточном фланге НАТО проверить на прочность ст. 5 Североатлантического договора.

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#НАТО #безопасность #оборона #финансирование #Европейская комиссия #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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