В детском саду «Jāņtārpiņš» в Саласпилсе зафиксировано массовое заболевание пока не установленного окончательно происхождения. К утру 23 сентября сообщалось уже о 71 заболевшем — 64 детях и семи взрослых. Случаи заболевания выявлены во всех группах учреждения.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) после получения информации о случившемся начал эпидемиологическое расследование. Представитель центра Илзе Удре подтвердила, что у двух заболевших детей обнаружен норовирус.

Норовирус — возбудитель острой вирусной инфекции, для которой характерны диарея, внезапная рвота, боли в животе, тошнота и небольшое повышение температуры. Для заражения достаточно очень небольшого количества вирусных частиц, поэтому инфекция отличается высокой заразностью.

После получения информации о массовом заболевании специалисты SPKC обсудили ситуацию с руководством детского сада «Jāņtārpiņš». По имеющейся у центра информации, госпитализация никому из заболевших пока не потребовалась.

SPKC также связался с Продовольственно-ветеринарной службой (PVD) и семейными врачами. Организованы лабораторные исследования, которые должны помочь установить причины произошедшего.

Семь детей обратились в больницу

Представитель Детской клинической университетской больницы Илзе Олштейна сообщила LETA, что к 12 часам 23 сентября в Центр неотложной медицинской помощи Детской больницы в связи со вспышкой заболевания в Саласпилсе обратились семь детей из разных групп «Jāņtārpiņš».

После получения медицинской помощи все семеро смогли отправиться домой. Родителям дали рекомендации относительно дальнейших действий и наблюдения за состоянием детей.

У двух из семи обратившихся в больницу детей анализы показали, что причиной заболевания является норовирус, подтвердила Олштейна.

Специфического лечения норовирусной инфекции не существует, поэтому медицинская помощь в таких случаях направлена прежде всего на облегчение симптомов.

Причину массового заболевания еще выясняют

Руководитель детского сада Эвита Бельска рассказала LETA, что компетентные службы сейчас устанавливают причины массового заболевания. Точной информации о том, что именно стало причиной произошедшего, у руководства учреждения пока нет.

23 сентября в детский сад прибыли сотрудники PVD, которые начали брать образцы для проведения анализов.

Продовольственно-ветеринарная служба также подтвердила, что получила информацию о случаях заболевания и приступила к проверке пищеблока дошкольного учреждения.

Таким образом, несмотря на выявленный у двух детей норовирус, расследование всей вспышки продолжается.

Детский сад продолжает работать

Несмотря на большое количество заболевших, «Jāņtārpiņš» пока не закрыт и продолжает работу. Дети, у которых отсутствуют признаки заболевания, могут посещать детский сад.

В то же время часть родителей решила временно не приводить детей в учреждение, чтобы снизить риск возможного заражения.

Как проявляется норовирус

Для норовирусной инфекции характерны рвота, диарея, боли в животе и тошнота. Случаи заражения регистрируются на протяжении всего года, однако сезонный рост заболеваемости обычно наблюдается в холодные месяцы.

По данным SPKC, примерно в 70% случаев заболевание начинается с рвоты, причем у детей она обычно выражена сильнее. У взрослых заболевание чаще начинается с диареи.

Инкубационный период — время от заражения до появления первых признаков болезни — составляет от 10–12 часов до четырех суток. Чаще всего симптомы появляются через 24–48 часов после заражения.

Само заболевание обычно продолжается два-три дня.

Как распространяется инфекция

Норовирус чаще всего передается при непосредственном контакте от человека к человеку, а также через загрязненные предметы общего пользования.

Заразиться можно и через воду или продукты питания, если во время приготовления их загрязнил инфицированный человек, работающий с пищевыми продуктами. При этом распространить инфекцию способен и человек, у которого болезнь протекает в легкой форме или вообще без заметных симптомов.

Поскольку вирус выделяется в том числе с рвотными массами и может находиться в полости рта, SPKC отмечает, что в отдельных случаях при близком контакте не исключено его распространение с микроскопическими частицами слюны.

Что рекомендует SPKC

Чтобы защититься от норовирусной инфекции и снизить риск ее дальнейшего распространения, особенно важно соблюдать личную гигиену. Руки необходимо тщательно мыть с мылом несколько раз в день, особенно если в семье уже есть заболевший.

SPKC также рекомендует не приводить в детский сад детей с признаками заболевания, а поверхности и предметы, которые могли быть загрязнены выделениями заболевшего, тщательно очищать и дезинфицировать.

Особые требования распространяются на людей, у которых появились симптомы острой кишечной инфекции и которые работают с продуктами питания. Им нельзя заниматься приготовлением, перевозкой или продажей пищевых продуктов.

Даже после исчезновения симптомов необходимо оставаться дома еще как минимум два дня. Вернуться к работе с продуктами разрешается только при наличии справки врача.

Эпидемиологическое расследование в детском саду «Jāņtārpiņš» продолжается. Специалистам предстоит установить, связан ли весь 71 случай с норовирусной инфекцией и каким путем произошло массовое распространение заболевания.