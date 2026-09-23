Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Не нужно выбрасывать миллионы»: эксперт призвал отказаться от временного моста вместо Вантового 1 2148

Наша Латвия
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: мужчина на Вантовом мосту
ФОТО: скриншот видео TV3

Идея строительства временного моста на период реконструкции Вантового моста вызвала критику со стороны специалиста по транспортной инфраструктуре. По его мнению, движение можно сохранить без дорогостоящего временного сооружения, а сэкономленные средства направить на повышение безопасности самого моста.

Реконструкцию Вантового моста в Риге можно провести без строительства временного моста. Такое мнение в интервью Новостям ТВ3 высказал ассоциированный профессор Рижского технического университета и эксперт по транспортной инфраструктуре Виктор Харитонов.

По его оценке, полностью перекрывать движение на время ремонта необязательно. Вместо этого работы можно организовать так, чтобы автомобили продолжали пересекать Даугаву.

Эксперт предлагает сохранить по одной полосе движения в каждом направлении либо использовать реверсивную полосу, меняя направление движения в зависимости от времени суток и транспортной нагрузки.

По его словам, наиболее сложные этапы ремонта целесообразно выполнять ночью, когда интенсивность движения значительно ниже.

«Скорее всего, наиболее интенсивные работы следует выполнять в ночное время. Не нужно выбрасывать все эти миллионы на временный мост. Лучше за эти деньги оснастить мост цифровой системой мониторинга — это позволит продлить срок его службы, а в долгосрочной перспективе даст огромный экономический эффект», — считает Виктор Харитонов.

Во что предлагает вложить средства

Вместо строительства временного моста эксперт предлагает инвестировать в современную систему мониторинга состояния конструкции.

Речь идет о сети датчиков, которые смогут в режиме реального времени контролировать состояние моста и фиксировать изменения, способные повлиять на его безопасность.

По мнению Харитонова, такая система позволит своевременно выявлять участки, нуждающиеся в ремонте или усилении, что поможет продлить срок эксплуатации сооружения и сократить расходы на его обслуживание в будущем.

Ключевая транспортная артерия Риги

Вантовый мост — одна из ключевых транспортных артерий Риги. Поэтому способ организации движения во время его реконструкции затронет тысячи автомобилистов и пассажиров общественного транспорта, ежедневно пересекающих Даугаву.

Вопрос о необходимости строительства временного моста остается предметом обсуждения, а предложенный экспертом вариант предполагает сохранение движения при одновременном выполнении ремонтных работ.

По мнению специалиста, грамотная организация ремонта позволит избежать дорогостоящих временных решений и одновременно повысить надежность самого Вантового моста.

×
#безопасность #общественный транспорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
7
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: чайка
Изображение к статье: осенние деревья
Изображение к статье: налоги Эксклюзив!
Изображение к статье: Петр и Павел Рябинники

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 6 товаров и вещей, которые могут опустошить ваш кошелек
Люблю!
Изображение к статье: Совет сотрудничества стран Персидского залива
В мире
Изображение к статье: парень и девушка делают селфи
Наша Латвия
Изображение к статье: Брэд Питт снова стал Клиффом Бутом: Netflix показал трейлер нового фильма Финчера
Культура &
Изображение к статье: Ресторан Сените
ЧП и криминал
Изображение к статье: Зеленский и Трамп
В мире
4
Изображение к статье: 6 товаров и вещей, которые могут опустошить ваш кошелек
Люблю!
Изображение к статье: Совет сотрудничества стран Персидского залива
В мире
Изображение к статье: парень и девушка делают селфи
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео