Идея строительства временного моста на период реконструкции Вантового моста вызвала критику со стороны специалиста по транспортной инфраструктуре. По его мнению, движение можно сохранить без дорогостоящего временного сооружения, а сэкономленные средства направить на повышение безопасности самого моста.

Реконструкцию Вантового моста в Риге можно провести без строительства временного моста. Такое мнение в интервью Новостям ТВ3 высказал ассоциированный профессор Рижского технического университета и эксперт по транспортной инфраструктуре Виктор Харитонов.

По его оценке, полностью перекрывать движение на время ремонта необязательно. Вместо этого работы можно организовать так, чтобы автомобили продолжали пересекать Даугаву.

Эксперт предлагает сохранить по одной полосе движения в каждом направлении либо использовать реверсивную полосу, меняя направление движения в зависимости от времени суток и транспортной нагрузки.

По его словам, наиболее сложные этапы ремонта целесообразно выполнять ночью, когда интенсивность движения значительно ниже.

«Скорее всего, наиболее интенсивные работы следует выполнять в ночное время. Не нужно выбрасывать все эти миллионы на временный мост. Лучше за эти деньги оснастить мост цифровой системой мониторинга — это позволит продлить срок его службы, а в долгосрочной перспективе даст огромный экономический эффект», — считает Виктор Харитонов.

Во что предлагает вложить средства

Вместо строительства временного моста эксперт предлагает инвестировать в современную систему мониторинга состояния конструкции.

Речь идет о сети датчиков, которые смогут в режиме реального времени контролировать состояние моста и фиксировать изменения, способные повлиять на его безопасность.

По мнению Харитонова, такая система позволит своевременно выявлять участки, нуждающиеся в ремонте или усилении, что поможет продлить срок эксплуатации сооружения и сократить расходы на его обслуживание в будущем.

Ключевая транспортная артерия Риги

Вантовый мост — одна из ключевых транспортных артерий Риги. Поэтому способ организации движения во время его реконструкции затронет тысячи автомобилистов и пассажиров общественного транспорта, ежедневно пересекающих Даугаву.

Вопрос о необходимости строительства временного моста остается предметом обсуждения, а предложенный экспертом вариант предполагает сохранение движения при одновременном выполнении ремонтных работ.

По мнению специалиста, грамотная организация ремонта позволит избежать дорогостоящих временных решений и одновременно повысить надежность самого Вантового моста.