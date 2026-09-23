С 1 апреля 2027 года в Латвии заработает новый упрощенный порядок уплаты налогов для жителей, которые продают товары или оказывают услуги в небольших объемах. Власти рассчитывают вывести часть такой деятельности из тени, однако сами предприниматели уже критикуют ограничения новой системы.

Сейм Латвии окончательно принял поправки к закону о налоге с микропредприятий, которые вводят новый порядок налогообложения для жителей с небольшими доходами от продажи товаров или оказания услуг.

Новая система начнет действовать с 1 апреля 2027 года и рассчитана на людей, которые самостоятельно подрабатывают без наемных работников и не ведут другую хозяйственную деятельность.

Речь идет, например, о продаже цветов, ягод, грибов, овощей собственного производства, а также об оказании бытовых услуг — уходе за садами, ремонте квартир, репетиторстве и других небольших работах.

Главное нововведение — возможность открыть специальный банковский счет для доходов от такой деятельности. С него банк совместно со Службой государственных доходов (СГД) будет автоматически удерживать 10% от оборота. Сейчас аналогичная деятельность облагается налогом по ставке 25% в рамках действующего режима микропредприятия.

Еще одно изменение — пользователям нового режима не потребуется регистрироваться в СГД как ведущим хозяйственную деятельность, а налоговая отчетность будет формироваться автоматически. Это избавит от необходимости самостоятельно подавать квартальные декларации.

Фактически государство предлагает максимально простой механизм легализации небольших доходов: человек получает деньги на специальный счет, а расчет и перечисление налога происходят автоматически.

Однако воспользоваться новой схемой смогут не все. Она распространяется только на тех, чей годовой оборот не превышает 12 000 евро, то есть в среднем около 1000 евро в месяц, и кто не имеет работников.

По оценке СГД, новым режимом смогут воспользоваться около 1000 налогоплательщиков, а бюджеты государства и самоуправлений дополнительно получат примерно 2,5 млн евро в год.

При этом внедрение новой системы также потребует расходов. Согласно материалам СГД, модернизация информационных систем обойдется примерно в 341,5 тыс. евро с учетом НДС, а на техническую подготовку потребуется не менее четырех месяцев.

В то же время представители малого бизнеса встретили нововведение без особого энтузиазма. Как пишет Latvijas Avīze, многие считают установленный лимит оборота слишком низким.

«Я точно не буду использовать этот порядок. Оборот в 12 тысяч евро в год — это тысяча евро в месяц до уплаты налогов. Это же смешно! Мой ежемесячный доход от ремонта квартир значительно выше», — заявил газете рижский мастер по ремонту квартир Андрис.

Таким образом, новый режим, скорее всего, будет востребован прежде всего среди жителей, которые получают небольшой дополнительный доход от сезонной торговли или разовых услуг, тогда как для многих самозанятых с более высоким оборотом он окажется неприменим.