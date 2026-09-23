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Онкопациентов и их близких приглашают на бесплатную реабилитацию 1 293

Наша Латвия
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Реабилитация

Латвийское общество поддержки онкологических пациентов Dzīvības koks приглашает онкопациентов и их близких принять участие в бесплатных программах психосоциальной реабилитации. До конца года запланированы еще три шестидневные программы, полностью оплачиваемые государством.

Программы с 4 по 10 октября и с 6 по 12 декабря предназначены для женщин и мужчин, перенесших различные онкологические заболевания. Принять участие в них можно вместе с близким человеком.

Отдельная программа пройдет с 18 по 24 октября. Она предназначена для родителей детей с онкологическими заболеваниями, а также для онкопациентов, желающих приехать вместе со своим ребенком. Возраст детей — от пяти до 16 лет.

Помощь специалистов

Онкологический диагноз нередко сопровождается страхом, неопределенностью и множеством вопросов о дальнейшей жизни. Поэтому, подчеркивают в обществе, пациенту и его семье особенно важна комплексная поддержка.

В течение шести дней с участниками работают психотерапевт, психолог, арт-терапевт, физиотерапевт и тренеры по физической активности.

Также предусмотрены образовательные занятия с участием специалиста по питанию, врача-онколога, онкологической медсестры и фитотерапевта.

Программы проходят в Дигнайском поместье (Dignājas muiža) в Дигнайской волости Екабпилсского края. Реабилитационный центр окружен большим парком и яблоневым садом.

Для участников, которые не могут добраться самостоятельно, Dzīvības koks организует транспорт из Риги.

Участие в программах полностью оплачивается государством.

Количество мест ограничено. Подать заявку можно на сайте Dzīvības koks.

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#здравоохранение #медицина #Латвия #онкология
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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