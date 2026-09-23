Продовольственно-ветеринарная служба подтвердила у лис в Адажском крае чуму плотоядных и возбудителя листериоза. Владельцам собак рекомендуют проверить вакцинацию питомцев и не допускать их контакта с дикими животными во время прогулок.

В Адажском крае у нескольких лис лабораторно подтверждены чума плотоядных (чумка собак) и возбудитель листериоза. Об этом сообщила Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС), призвав владельцев собак соблюдать повышенные меры предосторожности.

Особое внимание специалисты рекомендуют уделить вакцинации домашних животных против чумы плотоядных. Именно она остается наиболее эффективной защитой от этого вирусного заболевания.

Во время прогулок по лесу владельцам советуют держать собак на поводке, чтобы исключить их контакт с лисами, енотовидными собаками, а также с останками животных или их выделениями. Если такой контакт все же произошел, следует как можно скорее обратиться к ветеринарному врачу.

Чума плотоядных поражает прежде всего диких хищников и домашних собак. У заболевших животных могут наблюдаться проблемы с дыхательной и пищеварительной системой, нарушение координации движений, судороги, дезориентация и изменения поведения.

Для человека вирус чумы плотоядных опасности не представляет. Это важно знать владельцам домашних животных, однако для невакцинированных собак заболевание может быть тяжелым.

Помимо чумы плотоядных, специалисты выявили у лис и возбудителя листериоза. Этой инфекцией могут болеть как животные, так и люди, однако, как отмечают в ПВС, случаи заражения человека при непосредственном контакте с животными встречаются редко.

Руководитель отдела надзора за инфекционными заболеваниями животных ПВС Мадара Волка подчеркнула, что речь не идет о появлении новых заболеваний.

«Чума плотоядных и листериоз уже ранее выявлялись среди животных в Латвии. Нынешние случаи лишь напоминают о необходимости соблюдать профилактические меры для защиты собак», — пояснила Волка.

По ее словам, наиболее восприимчивы к чуме плотоядных молодые собаки в возрасте до одного года, а также пушные звери младше пяти месяцев.

Исследование лис было проведено после того, как жители сообщили о необычном поведении животных, заподозрив у них бешенство. Лабораторные анализы не подтвердили бешенство, однако выявили другие инфекции.

ПВС также напоминает, что при обнаружении в городе или поселке дикого животного с признаками болезни либо павшего животного необходимо сообщить об этом в муниципальную полицию. Приближаться к таким животным или прикасаться к их трупам не следует.