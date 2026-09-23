Ограничения на доступность алкоголя, введенные в Латвии в августе 2025 года, могли способствовать предотвращению более 60 смертей всего за пять месяцев. По предварительной оценке Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), смертность от причин, полностью обусловленных употреблением алкоголя, за рассматриваемый период снизилась на 27%.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Министерство здравоохранения Латвии, ВОЗ оценивала период с 1 августа по 31 декабря 2025 года. При расчетах использовались данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) о смертности и методология ВОЗ. Первые результаты были представлены 23 сентября на совместном заседании Совета по координации контроля наркотиков и ограничения наркомании и Национального совета по ограничению алкоголизма. Минздрав также опубликовал результаты оценки.

Более 60 предотвращенных смертей

По предварительной оценке ВОЗ, после введения новых ограничений количество смертей от причин, полностью связанных с употреблением алкоголя, сократилось на 27%. В абсолютных цифрах это соответствует более чем 60 предотвращенным смертям.

Советник Европейского регионального бюро ВОЗ по вопросам алкоголя, запрещенных наркотиков и здоровья заключенных Карина Феррейра-Борхес назвала такое снижение значимым результатом.

При этом ВОЗ подчеркивает, что речь идет именно о предварительной оценке. Наблюдения необходимо продолжить, чтобы установить, сохранится ли эффект в долгосрочной перспективе и как ограничения повлияют на общий ущерб здоровью, связанный с алкоголем.

Что изменилось в Латвии

Новые ограничения вступили в силу 1 августа 2025 года. В частности, было сокращено время розничной продажи алкогольных напитков.

Для купленного через интернет алкоголя ввели шестичасовой период ожидания до доставки. Кроме того, были ограничены реклама цен и скидок, использование алкогольных напитков в мероприятиях по стимулированию продаж, а также торговля алкоголем в местах проведения азартных игр. Цель этих мер — снизить физическую доступность алкоголя и число импульсивных покупок, особенно вечером и ночью.

Латвия по-прежнему остается среди лидеров по потреблению

Несмотря на первые положительные результаты, проблема остается серьезной. Согласно приведенным Минздравом данным, основанным на методологии ВОЗ, общее потребление алкоголя в Латвии составляет 14,2 литра абсолютного алкоголя на одного взрослого в год. В Литве этот показатель составляет 11,2 литра, в Эстонии — 10,4 литра.

По данным Минздрава, расстройства, связанные с употреблением алкоголя, затрагивают 23,3% взрослых жителей Латвии, тогда как средний показатель по ЕС составляет 10,7%. Министерство также приводит оценку, согласно которой связанные с алкоголем смерти составляют 18,1% всех смертей в стране против 5,2% в среднем по ЕС.

При этом за предыдущие три года Латвии не удалось достичь ни одного из трех основных целевых показателей государственной программы по сокращению употребления алкоголя и наркотических веществ. В частности, доля жителей трудоспособного возраста с рискованным употреблением алкоголя вместо запланированного снижения выросла с 39,8% в 2020 году до 41,6% в 2024-м.

Минздрав отмечает, что ограничения рекламы и доступности алкоголя начали действовать лишь во второй половине 2025 года, поэтому их влияние еще не могло в полной мере отразиться в данных за весь период реализации программы.

Первые данные ВОЗ указывают на заметное снижение смертности после введения ограничений, однако делать окончательные выводы о долгосрочном эффекте пока рано. Минздрав продолжит оценку принятых мер и подготовит доклад об их влиянии для Сейма.