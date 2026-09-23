В этом учебном году государственные вузы Латвии приняли 297 выпускников Службы государственной обороны, воспользовавшихся правом на бесплатное обучение. За три года число таких студентов почти утроилось.

В новом учебном году на финансируемых государством местах в латвийских вузах начнут обучение 297 молодых людей, добровольно прошедших Службу государственной обороны (СГО). Об этом свидетельствуют данные Министерства образования и науки.

Количество студентов, воспользовавшихся этой возможностью, продолжает расти. Если в 2023 году в вузы поступили 100 выпускников СГО, то в 2024 году — 51, в 2025 году — 159, а в нынешнем году — уже 297 человек.

Таким образом, программа становится все более востребованной среди молодых людей, решивших сначала пройти службу, а затем получить высшее образование.

Больше всего выпускников СГО поступили в крупнейшие университеты страны. Лидером стал Латвийский университет, где обучение начнут 118 студентов. В Рижский технический университет поступили 87 человек, в Латвийский университет бионаук и технологий — 39, а в Рижский университет имени Страдиня — 28.

Еще шесть выпускников выбрали Латвийскую академию культуры, пять — Видземскую высшую школу, остальные поступили в другие государственные высшие учебные заведения.

Всего документы на поступление подали 313 выпускников СГО. Из них 297 были зачислены, а 16 не выполнили требования приема.

Наиболее популярными направлениями обучения стали социальные науки, коммерция и право — их выбрали 104 человека. Второе место заняли инженерные специальности, производство и строительство, куда поступил 91 выпускник.

Кроме того, 35 человек будут изучать естественные науки, математику и информационные технологии, 24 выбрали сферу услуг, 16 — здравоохранение и социальное обеспечение, 14 — гуманитарные науки и искусство, 11 — сельское хозяйство, а двое решили получить педагогическое образование.

Право на бесплатное обучение предусмотрено Законом о Службе государственной обороны. Им могут воспользоваться граждане Латвии, которые добровольно поступили на службу, успешно ее завершили, были зачислены в резерв и поступили в государственный вуз или колледж не позднее чем через два года после окончания службы. При этом абитуриенты должны соответствовать всем требованиям выбранного учебного заведения.