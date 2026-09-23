Повреждения зданий от штормов почти никогда не бывают полной неожиданностью. Ветер находит то, что уже и так держалось слабо: отогнувшийся край кровельного покрытия, сгнившую раму чердачного окна, отслоившийся кусок фасадной штукатурки, проржавевший держатель водосточной трубы.

В спокойную погоду это косметические дефекты, но когда скорость ветра достигает 30 метров в секунду, они оборачиваются сорванной крышей.

«После каждого сильного шторма мы видим одну и ту же картину. Ветер редко ломает что-то с нуля, он просто завершает то, что уже начал многолетний износ», – говорит операционный директор Civinity Group Тадас Матиошайтис.

В Латвии сезон штормов начинается уже в сентябре и с перерывами длится вплоть до весны. Поэтому именно сейчас последний момент, когда обследование дома и мелкий ремонт можно провести спокойно и без спешки. «В сентябре кровельщики ещё могут приехать даже на следующей неделе. Но после первого серьёзного шторма очередь растягивается на несколько недель, аварийный вызов стоит дороже, а работать на мокрой крыше при ветре и дороже, и опаснее», – рассказывает эксперт.

Повреждения от штормов обычно сосредоточены в нескольких предсказуемых местах, и первое из них – крыша. При её осмотре смотреть нужно не столько на общее состояние покрытия, сколько на края и соединения: жестяные отделки карнизов, коньков и парапетов, обделки дымоходов и вентиляционных выходов, старые антенны и спутниковые тарелки. Ветер цепляется за край. Если где-то отогнулась жесть или рулонный материал отстал от основания, под него проникает воздух и поднимает покрытие, как парус. Чаще всего самые слабые места – как раз те, где крышу когда-то уже латали.

С крышей тесно связан чердак. Выбитые или сгнившие чердачные окна, оставленные открытыми люки и двери позволяют ветру проникнуть под крышу, и тогда давление на покрытие идёт с обеих сторон.

Следующее место, которому нужно уделить внимание, – фасад, хотя во время шторма он угрожает не столько самому зданию, сколько людям и автомобилям под ним. Вздувшуюся или отслоившуюся штукатурку, плохо закреплённые отделки карнизов, повреждённые балконные ограждения и неустойчивое остекление нужно проверить хотя бы визуально.

Водосточные трубы и желоба осенью заслуживают двойного внимания. Проржавевшие держатели в шторм не выдерживают, и трубу может сорвать. Кроме того, в сентябре и октябре желоба забиваются опавшими листьями. «Шторм почти всегда приходит вместе с ливнем. Если желоб полон листьев, вода течёт по фасаду, впитывается в стены и попадает в подвал. Очистка желобов – одна из самых дешёвых работ и одна из тех, что окупаются быстрее всего», – подчёркивает Т. Матиошайтис.

И наконец, деревья возле дома. Засохшие ветки и накренившиеся деревья – одна из самых частых причин повреждений крыш, автомобилей и электрических проводов, однако люди часто звонят только тогда, когда ветка уже лежит на крыше машины. Для вырубки деревьев, растущих вне леса, или значительной обрезки кроны обычно требуется разрешение самоуправления, а его получение занимает время, поэтому об опасном дереве нужно заговорить заранее.

Перед сезоном штормов стоит также пересмотреть страховой полис, помня о том, что решение о страховом покрытии и возмещении всегда принимает страховщик. Что могут сделать сами владельцы, так это поддерживать дом в порядке и документировать это: акт осеннего обследования с фотографиями фиксирует состояние крыши и фасада до начала сезона штормов и может пригодиться для обоснования заявления, хотя и не гарантирует выплату.

В повседневной жизни содержание дома организует управляющий, однако решения о более крупных работах и их финансировании принимает общество собственников квартир.

Закрепить болтающийся край кровли стоит небольших денег и занимает всего час. Сорванный участок крыши означает аварийный ремонт, затопленные квартиры верхних этажей, споры со страховщиком и в худшем случае пострадавших людей. Сентябрь – тот самый месяц, когда всё это ещё можно успеть предотвратить.