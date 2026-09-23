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Не только прогулы: в Латвии хотят учитывать и пропуски по уважительной причине 0 404

Наша Латвия
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Прогульщик

ChatGPT

Министерство образования и науки (MOH) предлагает установить новый ориентир для контроля посещаемости — 10% пропущенных занятий. При достижении этого уровня школа должна будет оценить ситуацию и при необходимости предложить ученику помощь. Речь идет не о наказании, а о раннем выявлении проблем.

Как сообщает bb.lv, предложение MOН было представлено 23 сентября на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке. По данным министерства, чем больше занятий пропускает школьник, тем ниже в среднем его результаты. Особенно заметно влияние неоправданных пропусков на оценки по математике, латышскому языку и социальным наукам.

Сколько уроков составят 10%

Количество пропусков будет зависеть от класса. В 1-м классе 10% составят примерно 75 уроков за учебный год, во 2-м — 81, в 7-м — 112, в 8–9-х классах — 119, а в 10–12-х — 126 уроков. В программах профессионального среднего образования порог составит 144 часа.

Для детей обязательного дошкольного возраста предлагается считать не занятия, а дни. По расчетам МОН, 10% учебного года — примерно 19 дней. Министерство предлагает установить предел в 20 дней с сентября по май, которые ребенок сможет пропустить без дополнительного соглашения.

Важно, что достижение 10-процентного порога не будет автоматически означать наказание. Школа должна будет разобраться в причинах длительного отсутствия и определить, требуется ли ребенку дополнительная поддержка.

Причем новая система может учитывать не только неоправданные, но и оправданные пропуски. Для этого потребуется изменить действующее нормативное регулирование.

Сейчас правила предусматривают отдельную процедуру, если ученик без уважительной причины пропустил более 20 учебных часов за семестр, а школе неизвестна причина его отсутствия: сведения должны быть внесены в Государственную информационную систему образования.

Новую модель планируется в начале следующего года испытать в семи учебных заведениях Латвии разного профиля. По результатам пилотного проекта рекомендации могут быть уточнены.

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#образование #Латвия #школа #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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