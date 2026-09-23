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Вкладчиков Swedbank и трех других банков в Латвии обманули на 12 миллиона евро 5 2579

Наша Латвия
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Swedbank
ФОТО: LETA

У клиентов четырех крупнейших банков Латвии в минувшем году в результате 6667 случаев мошенничества выманили 12,22 млн евро. Крупнейшими банками Латвии по объему активов являются "Swedbank", "SEB banka", банк "Citadele" и латвийский филиал "Luminor Bank".

В свою очередь, за восемь месяцев этого года мошенники выманили у клиентов латвийских финансовых учреждений-членов Ассоциации финансовой отрасли (АФО) 9,382 млн евро, сообщили в ассоциации.

В общей сложности было совершено 3643 случая мошенничества, в том числе 1663 случая телефонного мошенничества, в результате которых добычей мошенников стали 5,191 млн евро, 1470 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 2,655 млн евро и 510 случаев мошенничества других видов на сумму 1,536 млн евро.

В то же время было предотвращено 13 639 случаев мошенничества на общую сумму 15,498 млн евро, в том числе 2913 попыток телефонного мошенничества на сумму 7,63 млн евро, 7765 попыток инвестиционного мошенничества на сумму 5,66 млн евро и 2961 попытка мошенничества других видов на сумму 2,208 млн евро.

В целом, как отмечает ассоциация, инвестиционное мошенничество по-прежнему остается одной из самых актуальных форм мошенничества, и в августе мошенники использовали поддельные сайты новостных порталов и сфабрикованные "истории успеха", рекламируя инвестиционные схемы с обещаниями быстрой прибыли.

Как сообщила советник АФО Элеонора Бушмане-Звайгзне, значительно снизить объемы мошенничества помогают скоординированные действия - более тесное сотрудничество между финансовой и телекоммуникационной отраслями, закрытие правоохранительными органами мошеннических колл-центров и привлечение виновных к ответственности.

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#банки #инвестиции #финансы #Латвия #мошенничество #преступность #безопасность
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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