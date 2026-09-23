Новые поправки к Закону о налоге на микропредприятия, окончательно принятые на прошлой неделе, могут оказаться полезными ремонтникам, частным репетиторам, тренерам, няням, косметологам, садоводам, а также другим «подрабатывающим» латвийцам.
Новая система предусматривает уплату налога на микропредприятия по ставке 10% от оборота. Расчет и уплата налога должны осуществляться через специальный банковский счет для доходов от хозяйственной деятельности, то есть никаких дополнительных документов и отчетности оформлять не нужно.
Однако есть целый ряд ограничений, которые для очень многих сделают это новшество бесполезным.
Оборот до 12 000 евро
Новое регулирование вступит в силу 1 апреля 2027 года. Кто же сможет претендовать на ставку налога всего 10%?
Необходимо одновременно соответствовать следующим критериям:
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лимит оборота: годовой доход (оборот) не должен превышать 12 000 евро (до 1 тыс. евро в месяц);
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статус клиентов: услуги или товары должны предоставляться исключительно физическим лицам;
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нельзя нанимать сотрудников;
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нельзя параллельно вести другую хозяйственную деятельность или быть зарегистрированным в качестве плательщика налога с микропредприятий в общем порядке;
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физическое лицо также не должно быть зарегистрировано в регистре плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС), за исключением редких случаев.
Санкции для нарушителей
Для тех, кто превысит лимиты или нарушит условия «стартового» режима, в течение налогового периода предусмотрены следующие санкции:
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в случае превышения оборота в 12 000 евро или работы с юридическим лицом к базовой ставке придется доплатить еще 15% (то есть совокупная ставка составит 25%) со дня, когда условия были нарушены;
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налогоплательщик, нарушивший критерии, также теряет право повторно выбирать уплату налога по ставке 10% в течение следующих двух налоговых периодов (обычно это два года).
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