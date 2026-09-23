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Уже скоро в Латвии снизят налоги: кому можно платить всего 10% с заработка 0 2293

Наша Латвия
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: налоги

Новые поправки к Закону о налоге на микропредприятия, окончательно принятые на прошлой неделе, могут оказаться полезными ремонтникам, частным репетиторам, тренерам, няням, косметологам, садоводам, а также другим «подрабатывающим» латвийцам.

Новая система предусматривает уплату налога на микропредприятия по ставке 10% от оборота. Расчет и уплата налога должны осуществляться через специальный банковский счет для доходов от хозяйственной деятельности, то есть никаких дополнительных документов и отчетности оформлять не нужно.

Однако есть целый ряд ограничений, которые для очень многих сделают это новшество бесполезным.

Оборот до 12 000 евро

Новое регулирование вступит в силу 1 апреля 2027 года. Кто же сможет претендовать на ставку налога всего 10%?

Необходимо одновременно соответствовать следующим критериям:

  • лимит оборота: годовой доход (оборот) не должен превышать 12 000 евро (до 1 тыс. евро в месяц);

  • статус клиентов: услуги или товары должны предоставляться исключительно физическим лицам;

  • нельзя нанимать сотрудников;

  • нельзя параллельно вести другую хозяйственную деятельность или быть зарегистрированным в качестве плательщика налога с микропредприятий в общем порядке;

  • физическое лицо также не должно быть зарегистрировано в регистре плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС), за исключением редких случаев.

Санкции для нарушителей

Для тех, кто превысит лимиты или нарушит условия «стартового» режима, в течение налогового периода предусмотрены следующие санкции:

  • в случае превышения оборота в 12 000 евро или работы с юридическим лицом к базовой ставке придется доплатить еще 15% (то есть совокупная ставка составит 25%) со дня, когда условия были нарушены;

  • налогоплательщик, нарушивший критерии, также теряет право повторно выбирать уплату налога по ставке 10% в течение следующих двух налоговых периодов (обычно это два года).

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#налоги #санкции #Латвия #предпринимательство #микропредприятия #ограничения #НДС #экономика
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Николай Кудрявцев
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