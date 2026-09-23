Новые поправки к Закону о налоге на микропредприятия, окончательно принятые на прошлой неделе, могут оказаться полезными ремонтникам, частным репетиторам, тренерам, няням, косметологам, садоводам, а также другим «подрабатывающим» латвийцам.

Новая система предусматривает уплату налога на микропредприятия по ставке 10% от оборота. Расчет и уплата налога должны осуществляться через специальный банковский счет для доходов от хозяйственной деятельности, то есть никаких дополнительных документов и отчетности оформлять не нужно.

Однако есть целый ряд ограничений, которые для очень многих сделают это новшество бесполезным.

Оборот до 12 000 евро

Новое регулирование вступит в силу 1 апреля 2027 года. Кто же сможет претендовать на ставку налога всего 10%?

Необходимо одновременно соответствовать следующим критериям:

лимит оборота: годовой доход (оборот) не должен превышать 12 000 евро (до 1 тыс. евро в месяц);

статус клиентов: услуги или товары должны предоставляться исключительно физическим лицам;

нельзя нанимать сотрудников;

нельзя параллельно вести другую хозяйственную деятельность или быть зарегистрированным в качестве плательщика налога с микропредприятий в общем порядке;

физическое лицо также не должно быть зарегистрировано в регистре плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС), за исключением редких случаев.

Санкции для нарушителей

Для тех, кто превысит лимиты или нарушит условия «стартового» режима, в течение налогового периода предусмотрены следующие санкции: