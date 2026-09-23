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В ближайшее время вам может позвонить KNAB: что важно знать 4 4103

Наша Латвия
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тревожный звонок
ФОТО: BB.LV/AI

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало ежегодный опрос жителей и предпринимателей Латвии об их отношении к коррупции. Участников также спросят, сталкивались ли они с неофициальными способами решения вопросов в государственных и муниципальных учреждениях.

Цель опроса — выяснить отношение жителей и предпринимателей к коррупции, узнать об их опыте взаимодействия с государственными и муниципальными учреждениями, а также о том, как люди поступают, столкнувшись с коррупцией.

Респондентов попросят оценить добросовестность различных учреждений, масштабы распространения коррупции в государственном секторе и меры, которые, по их мнению, необходимы для ее сокращения.

KNAB предупреждает: банковские данные не спрашивают

В бюро особо подчеркивают, что опрос является анонимным. Интервьюеры не будут спрашивать имя и фамилию, персональный код, адрес места жительства или другие данные, позволяющие установить личность участника.

Кроме того, в ходе опроса никогда не будут запрашивать данные интернет-банка, банковской карты или счета, пароли, PIN-коды и другие данные для авторизации.

Участников также не станут просить войти в интернет-банк, подтвердить какие-либо действия с помощью Smart-ID или eParaksts либо совершить платеж.

Опрос будет проводиться по телефону и онлайн. В нем примут участие более 1000 случайно отобранных жителей Латвии старше 18 лет и 400 предпринимателей.

Исследование продлится до 31 октября 2026 года.

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#Латвия #коррупция #KNAB #опрос
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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