Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии началась астрономическая осень: синоптики рассказали, какой ожидается погода 0 643

Наша Латвия
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: осенние деревья
ФОТО: LETA

В среду в 03:05 по латвийскому времени в Северном полушарии наступила астрономическая осень. Несмотря на осеннее равноденствие, в Латвии день пока остается немного длиннее ночи, а синоптики прогнозируют теплый октябрь и более влажную, чем обычно, зиму.

В Северном полушарии Земли началась астрономическая осень. Осеннее равноденствие наступило в среду в 03:05 по латвийскому времени. В это же время в Южном полушарии началась астрономическая весна.

В дни равноденствия оба полушария получают практически одинаковое количество солнечного света, поэтому продолжительность дня и ночи становится почти одинаковой.

Однако в Латвии равенство дня и ночи наступает не совсем в день равноденствия. 23 сентября световой день все еще примерно на десять минут длиннее ночи, а впервые этой осенью ночь превысит день по продолжительности только 26 сентября.

Это связано с особенностями астрономических расчетов. Продолжительность дня определяется с учетом преломления солнечного света в атмосфере, а восходом и заходом считается момент появления и исчезновения верхнего края солнечного диска, а не его центра.

Во второй половине сентября световой день сокращается особенно быстро — почти на 4 минуты 46 секунд ежедневно. Этот процесс продолжится до 21 декабря, когда наступит зимнее солнцестояние и начнется астрономическая зима.

Для большинства жителей именно сейчас становятся особенно заметны более поздние рассветы и ранние закаты. Уже в ближайшие недели темнеть по вечерам будет значительно раньше.

С точки зрения так называемой солнечной зимы самые темные месяцы года продлятся с 6 ноября по 4 февраля. При этом солнечная осень в Латвии начинается ежегодно еще 6 августа, поэтому астрономическая осень приходится примерно на середину этого периода.

Метеорологическая осень наступает по другому критерию — когда среднесуточная температура воздуха в течение как минимум пяти дней подряд остается ниже +15 градусов. В этом году, по данным синоптиков, она началась 10 сентября.

По прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, на этой неделе в Латвии ожидается количество осадков значительно выше климатической нормы. Следующая неделя, напротив, должна быть более сухой, а октябрь в целом может оказаться теплее и суше обычного.

В более долгосрочной перспективе специалисты программы Copernicus связывают погодные особенности нынешнего холодного сезона с явлением Эль-Ниньо. Для Европы это означает повышенную вероятность теплой и влажной осени и зимы, а также увеличение риска штормов и наводнений.

В Латвии этой зимой, по прогнозам, возможно больше дождя и снега, чем обычно, а наиболее холодными месяцами могут стать февраль и март.

×
#климат #погода #Латвия #Европа #астрономия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
2
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: футуризм Эксклюзив!
Изображение к статье: чайка
Изображение к статье: налоги Эксклюзив!
Изображение к статье: Петр и Павел Рябинники

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 6 товаров и вещей, которые могут опустошить ваш кошелек
Люблю!
Изображение к статье: Совет сотрудничества стран Персидского залива
В мире
Изображение к статье: парень и девушка делают селфи
Наша Латвия
Изображение к статье: Брэд Питт снова стал Клиффом Бутом: Netflix показал трейлер нового фильма Финчера
Культура &
Изображение к статье: Ресторан Сените
ЧП и криминал
Изображение к статье: Зеленский и Трамп
В мире
4
Изображение к статье: 6 товаров и вещей, которые могут опустошить ваш кошелек
Люблю!
Изображение к статье: Совет сотрудничества стран Персидского залива
В мире
Изображение к статье: парень и девушка делают селфи
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео