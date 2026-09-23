В среду в 03:05 по латвийскому времени в Северном полушарии наступила астрономическая осень. Несмотря на осеннее равноденствие, в Латвии день пока остается немного длиннее ночи, а синоптики прогнозируют теплый октябрь и более влажную, чем обычно, зиму.

В Северном полушарии Земли началась астрономическая осень. Осеннее равноденствие наступило в среду в 03:05 по латвийскому времени. В это же время в Южном полушарии началась астрономическая весна.

В дни равноденствия оба полушария получают практически одинаковое количество солнечного света, поэтому продолжительность дня и ночи становится почти одинаковой.

Однако в Латвии равенство дня и ночи наступает не совсем в день равноденствия. 23 сентября световой день все еще примерно на десять минут длиннее ночи, а впервые этой осенью ночь превысит день по продолжительности только 26 сентября.

Это связано с особенностями астрономических расчетов. Продолжительность дня определяется с учетом преломления солнечного света в атмосфере, а восходом и заходом считается момент появления и исчезновения верхнего края солнечного диска, а не его центра.

Во второй половине сентября световой день сокращается особенно быстро — почти на 4 минуты 46 секунд ежедневно. Этот процесс продолжится до 21 декабря, когда наступит зимнее солнцестояние и начнется астрономическая зима.

Для большинства жителей именно сейчас становятся особенно заметны более поздние рассветы и ранние закаты. Уже в ближайшие недели темнеть по вечерам будет значительно раньше.

С точки зрения так называемой солнечной зимы самые темные месяцы года продлятся с 6 ноября по 4 февраля. При этом солнечная осень в Латвии начинается ежегодно еще 6 августа, поэтому астрономическая осень приходится примерно на середину этого периода.

Метеорологическая осень наступает по другому критерию — когда среднесуточная температура воздуха в течение как минимум пяти дней подряд остается ниже +15 градусов. В этом году, по данным синоптиков, она началась 10 сентября.

По прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, на этой неделе в Латвии ожидается количество осадков значительно выше климатической нормы. Следующая неделя, напротив, должна быть более сухой, а октябрь в целом может оказаться теплее и суше обычного.

В более долгосрочной перспективе специалисты программы Copernicus связывают погодные особенности нынешнего холодного сезона с явлением Эль-Ниньо. Для Европы это означает повышенную вероятность теплой и влажной осени и зимы, а также увеличение риска штормов и наводнений.

В Латвии этой зимой, по прогнозам, возможно больше дождя и снега, чем обычно, а наиболее холодными месяцами могут стать февраль и март.