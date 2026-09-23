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В Латвии начался отопительный сезон: кого подключили первыми? 1 2131

Наша Латвия
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Отопление

В Ливанском крае в среду, 23 сентября, начался отопительный сезон. Подключение тепла будет проходить постепенно, и во всех многоквартирных домах его планируют завершить до 1 октября, сообщили в самоуправлении.

В первую очередь отопление подключат в детских садах и других образовательных учреждениях, а также в центре социального ухода Rožlejas.

В многоквартирных домах Ливаны и волостей, находящихся в управлении обслуживающих организаций, отопление будут включать поэтапно. Поэтому жителей предупреждают, что тепло появится не во всех домах одновременно. Завершить подключение планируется до 1 октября.

В частных домах Ливаны, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, отопление включат после получения заявления от владельца либо после индивидуального согласования с представителем конкретного домохозяйства.

Юридическим лицам для подключения отопления необходимо подать письменное заявление.

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#Латвия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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