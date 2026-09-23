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В Латвии стареют водители автобусов: две трети уже достигли предпенсионного или пенсионного возраста 0 828

Наша Латвия
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: автобус
ФОТО: LETA

Региональные автобусные перевозчики предупреждают об углубляющемся кадровом кризисе. По данным Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков, две трети водителей уже находятся в предпенсионном или пенсионном возрасте, а нехватка персонала начинает сказываться на выполнении рейсов.

В Латвии усиливается проблема нехватки водителей региональных автобусов. Как сообщил агентству ЛЕТА президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков (ЛАПП) Иво Ошениекс, около двух третей водителей сегодня находятся в предпенсионном или пенсионном возрасте.

По его словам, одной из главных причин кадрового дефицита остается уровень оплаты труда. Зарплаты, предусмотренные долгосрочными договорами с государством, больше не соответствуют ситуации на рынке, поэтому перевозчики теряют опытных сотрудников и испытывают сложности с привлечением молодых специалистов.

«Кроме того, две трети водителей находятся в предпенсионном или пенсионном возрасте. Это уже влияет на возможность выполнять рейсы в полном объеме», — отметил Ошениекс.

По словам главы ассоциации, нехватка кадров уже отражается на работе регионального общественного транспорта. В отдельных случаях перевозчики не могут обеспечить выполнение всех предусмотренных маршрутов.

В ЛАПП считают, что штрафы, которые Автотранспортная дирекция применяет за отмененные рейсы, не решают проблему. Перевозчики убеждены, что без повышения зарплат и изменения условий финансирования ситуация продолжит ухудшаться.

Одним из предлагаемых решений ассоциация называет расширение круга людей, которые могут получить категорию водительских прав для управления автобусами. В частности, предлагается разрешить сдавать соответствующие экзамены учащимся техникумов.

По оценке перевозчиков, отрасль сегодня одновременно сталкивается сразу с несколькими проблемами: высокой инфляцией, ростом стоимости топлива, увеличением расходов на обслуживание техники, дефицитом водителей и недостаточным уровнем оплаты труда.

Ассоциация призывает пересмотреть механизм индексации долгосрочных договоров на обслуживание региональных автобусных маршрутов. По мнению ЛАПП, он должен ежегодно учитывать изменения стоимости топлива, заработной платы, автобусов, запасных частей и других расходов, а также автоматически компенсировать резкие скачки затрат.

Заявления перевозчиков прозвучали спустя неделю после масштабной акции протеста «День без регионального общественного транспорта», которая прошла 16 сентября. Тогда, по предварительным данным, не были выполнены около 3250 рейсов региональных автобусов.

В протесте участвовали восемь перевозчиков. После подведения итогов за сентябрь Автотранспортная дирекция намерена применить к ним предусмотренные договорами штрафные санкции.

Перевозчики, в свою очередь, продолжают настаивать на срочном пересмотре условий долгосрочных контрактов и компенсации расходов, связанных с ростом цен на топливо после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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#пенсионеры #Латвия #транспорт #инфляция #зарплата #дефицит кадров #кадры #автобусы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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