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Все в тумане. Латвийские синоптики дали прогноз погоды на четверг 0 650

Наша Латвия
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Туман

В ночь на четверг местами в Латвии ухудшится видимость, образуется густой туман, прогнозируют синоптики.

В некоторых регионах ожидается дождь. Ветер будет слабым или установится безветрие. Минимальная температура воздуха ночью составит +5...+10 градусов, на западном побережье Курземе - до +13 градусов.

В четверг ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная и дождливая погода. Будет дуть слабый и умеренный северный, северо-западный ветер, максимальная температура воздуха составит от +11 градусов на границе с Россией до +17 градусов местами в Курземе и Земгале.

В Риге существенных осадков не ожидается, будет преобладать переменная облачность, ночью и утром возможен туман. Ночью воздух остынет до +9 градусов, в пригородах - до +5...+8 градусов. Днем будет дуть слабый и умеренный северный, северо-западный ветер, температура воздуха повысится до +15 градусов.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #дождь #температура #туман
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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