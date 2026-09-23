«Создать зажиточную Латвию»

Такую цель ставит разработка, которую курирует профессор Гундарс Берзиньш, видящий в основе будущего успеха «знания, технологии и инновации», благодаря которым уровень благосостояния не будет зависеть от места жительства. «Мир знает Латвию как безопасное, открытое и заслуживающее доверия государство…» — так профессор описал узнаваемость ЛР через четверть века.

Согласно написанному сценарию, население ЛР спустя 25 лет стабилизируется на отметке 1,77 миллиона (ныне 1,83 миллиона), зато повседневным языком семейного общения для 75% жителей станет латышский (сейчас 62%). Производительность труда достигнет 100% от среднего уровня Евросоюза (сейчас 62,5%).

Г-н Берзиньш изобразил перспективы развития Латвии в виде концентрических кругов, в центре которых — «человек, семьи, общины». Вокруг же — важнейшие задачи: «существование и непрерывность государства», «язык, идентичность и культурное пространство», «благосостояние и возможности жителей».

И уже вокруг этого вращаются такие спутники прогресса, как «высокопроизводительное народное хозяйство», «инновации», «образование и навыки». То есть понятно, что чему подчинено…

«Стабильные государственные финансы позволяют…»

При оценке собственно экономических перспектив ЛР профессор Берзиньш исходит из существенного роста отраслей с высокой добавленной стоимостью — их показатели должны вырасти на 40–65%. Налоговые доходы повысятся, хотя в целом без особого фанатизма — с 33 до 40% от ВВП.

Что важно — государственный долг уменьшится с нынешних 48,9% от ВВП до 45%. «Стабильные государственные финансы позволят вкладывать в долгосрочное развитие Латвии и обеспечивать нужды общества», — оптимистично предсказывает ученый.

Технологии и искусственный интеллект, в видении футурологов, позволят «Латвии сохранять контроль над данными». Пожелание, конечно, благое — особенно в свете недавней крупнейшей утечки информации из государственного АО «Дирекция безопасности дорожного движения», более известного в народе под латышской аббревиатурой CSDD…

Инновационная экономика Латвии должна будет основываться на вдвое большей, чем сейчас, доле научного персонала среди занятых — 1,8% против 0,79%. Финансирование научных проектов возрастет более чем втрое — до 3% ВВП с нынешних 0,92%. Особенный рывок должны сделать частные инновации, доведя долю ученых в негосударственном секторе до 1,1% занятых с нынешних 0,23%.

Почти без нефти и газа

По мнению экспертов, для Латвии к 2050 году вполне реально добиться преимущественного обеспечения своей экономики местными энергоресурсами. Правда, для этого придется вдвое увеличить объем собственного производства, составляющий ныне 45,54%. Энергия будет «зеленой», благодаря чему республика за четверть века не увеличит, а даже сократит объемы выбросов CO₂.

«Латвия — климатически нейтральное государство с чистым воздухом, водой и землей, биологическим разнообразием…» — обещают аналитики. В стране возрастет доля сертифицированных органических сельхозземель — с 15 до 20%.

Председатель парламентской комиссии Угис Митревицс отметил, что по нашему «инклюзивному будущему» уже был проведен «очень ценный форум». Выяснили «архитектуру, принципы и то, что мы будем делать дальше». Перспективы Латвии, как выразился бывший мэр Сигулды, «уже стучат в дверь»!

Глава комиссии предположил, что политика развития страны может стать и более «динамичной» в силу происходящих геополитических изменений.

Здесь, однако, вырисовывается скорее отрицательная динамика — ведь в течение всей своей хозяйственной истории Латвия являлась естественным связующим звеном между экономиками Западной Европы и Евразии. В конце XIX — начале XX века в рамках Российской империи произошел грандиозный технологический рывок, на остаточном ресурсе которого возрождалось и развивалось производство после Второй мировой войны.

В настоящее время ситуация характеризуется двумя непреложными факторами:

продолжающейся деиндустриализацией всей Европы с переносом промышленности в Азию;

изоляцией Европы от крупнейшего партнера — России.

В этих условиях рассчитывать на амбициозные показатели, заявленные до 2050 года, — ничем не обоснованный оптимизм. Поэтому, если выбирать метафору, Латвия будущего при такой политике — это не заповедник, это хоспис.