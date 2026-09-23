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«Зебра в никуда»: рижан удивил пешеходный переход, который заканчивается барьером 3 1094

Наша Латвия
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: пешеходный переход
ФОТО: скриншот видео TV3

Необычный пешеходный переход в Пурвциемсе стал поводом для обсуждения среди жителей Риги.

Житель Риги Карлис обратил внимание на необычную дорожную разметку в Пурвциемсе. На одном из участков города пешеходный переход неожиданно заканчивается прямо перед установленным ограждением, из-за чего пройти по нему до противоположной стороны дороги невозможно.

Как сообщает передача Bez Tabu (TV3), мужчина с юмором предположил, что у самоуправления просто не хватило средств, чтобы дорисовать «зебру» до конца.

Необычная ситуация быстро вызвала обсуждение. Одни в шутку называют переход «дорогой в никуда», другие — «дорогой на небеса», однако большинство сходится во мнении, что речь, скорее всего, идет о недоработке, а не о необычном инженерном решении.

При этом существующее ограждение не всегда выполняет свою основную функцию. По наблюдениям местных жителей, многие пешеходы просто обходят барьер и переходят дорогу там, где он заканчивается, что потенциально может создавать опасные ситуации.

В Рижской думе подтвердили, что пешеходный переход действительно будет завершен. Однако ждать окончания работ придется еще некоторое время — по информации самоуправления, полностью оборудовать переход планируется только в следующем году.

Пока же необычная «зебра» остается одной из самых обсуждаемых дорожных особенностей Пурвциемса.

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Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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