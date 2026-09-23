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Зонтик пригодится: синоптики рассказали, где в Латвии в среду пройдут дожди 0 280

Наша Латвия
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: чайка
ФОТО: LETA

В среду жителей большей части Латвии ждет пасмурная и дождливая погода. Лишь на западе Курземе в первой половине дня возможны солнечные прояснения, а воздух прогреется максимум до +16 градусов.

В среду погоду в Латвии продолжит определять циклон, поэтому в течение дня во многих районах страны будут идти дожди, а небо останется преимущественно затянутым облаками.

Наиболее благоприятная погода ожидается на западе Курземе, где утром и до полудня сохранится солнечная погода. В остальных регионах солнце будет появляться лишь ненадолго.

Температура воздуха днем составит от +11 до +16 градусов, поэтому погода останется по-осеннему прохладной.

Ветер в течение дня постепенно ослабеет. В Латгале и Видземе он сменит направление на восточное, а на побережье Курземе еще возможны порывы северного ветра до 15 метров в секунду.

В Риге самые сильные осадки прогнозируются в утренние часы. К вечеру дождь ослабеет, а облачность начнет постепенно уменьшаться.

Утром в столице еще сохранится порывистый северный ветер, однако уже во второй половине дня ожидается слабый ветер или почти полный штиль.

Температура воздуха в Риге не превысит +13...+14 градусов.

По данным синоптиков, атмосферное давление составит от 1011 гектопаскалей в Латгале до 1019 гектопаскалей в Курземе.

Тем, кто планирует провести день на улице, стоит взять с собой зонт или непромокаемую одежду, особенно в первой половине дня, когда вероятность дождей будет наиболее высокой.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #зонт #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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