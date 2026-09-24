Несмотря на сокращение населения и резкое падение рождаемости, в Латвии продолжает расти количество зарегистрированных должников по средствам на содержание детей — на 31 августа сего года их число составило 42 638, что почти на 700 человек больше, чем 4 года назад.

На август 2026 года количество обеспеченных средствами государства детей составляет 32 756 человек.

За прошлый месяц из Фонда выплатили 5 385 640 евро. Впрочем, это лишь мизерная часть общих долгов алиментщиков перед своими чадами, составлявших на 31 августа 507 776 745 евро, плюс законные проценты — 112 676 310 евро.

В Латвии уже 22 года активно действует администрация Гарантийного фонда средств содержания (подотчетна Министерству юстиции), которая обеспечивает выплаты детям со стороны государства, а с алиментщиками работает следующим образом:

Взыскание долгов передается присяжным судебным исполнителям, в т. ч. обеспечивается принудительное взыскание за рубежом. Долг по алиментам не имеет срока давности;

Неплательщикам вводят запрет на вождение наземных и водных транспортных средств; на приобретение, ношение, реализацию и хранение оружия самообороны, а также охотничьего, спортивного и коллекционного оружия;

Предусмотрено внесение в запретный регистр для игровых залов и казино;

Информация передается в Бюро кредитной информации, и администрация Гарантийного фонда средств содержания может отслеживать кредиты алиментщиков;

На портале Latvija.lv отображается информация о том, что вместо алиментщика его детям производятся выплаты алиментов из государственных средств;

Должник не имеет права получить гражданство Латвии в порядке натурализации либо отказаться от гражданства страны;

Если алиментщик, не рассчитавшись с предыдущими обязательствами, вновь стал многодетным отцом, он не может подпадать под действие программы Почетной семьи Латвии;

Не предусматриваются налоговые льготы за ребенка, которому не выплачиваются средства на содержание; n Алиментщик не имеет права на льготы по платежам за электричество, а также ему не начисляются суммы поддержки на приобретение электрических или гибридных автомобилей;

При наличии невыплаченного долга по содержанию ребенка человек не может быть претендентом на должность судьи, присяжного нотариуса, присяжного судебного исполнителя, члена или председателя Совета по конкуренции.

Между тем никаких ограничений на участие в выборах в Сейм и самоуправления, а также на занятие, к примеру, должности министра или члена муниципального руководства наличие «детских» долгов не влечет!

В теории проверить статус любого лица на предмет наличия алиментной задолженности в Латвии можно через официальный портал администрации Гарантийного фонда средств содержания, однако персональные списки политиков-неплательщиков в связи с выборами не тиражировались…