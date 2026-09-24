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Артем Змеевик. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 25 сентября 2026 года? 0 109

Наша Латвия
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Священномученик Автоном Италийский

25 сентября 2026 года вспоминают святого Автонома, также заканчивается празднование Рождества Богородицы. Мы расскажем об истории, традициях и современных обычаях праздника.

25 сентября 2026 года вспоминают мученика Автонома, также в этот день последний раз в году вспоминают большой праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. В честь этого в храмах вспоминают притчу о появлении на свет девы Марии.

В народе этот день прозвали Артем Змеевик, так переделав непонятное имя святого и в напоминание, что в этот период змеи уползают в норы и ложатся в спячку.

Историческая справка

Автоном жил в конце III – начале IV века во время правления императора-язычника Диоклетиана. Автоном был епископом в городе Пренесте (территория нынешней Италии). С усилением гонений он оставил родину и переселился в вифинское селение Сореи (северо-запад Анатолии в Малой Азии, тогда территория римской империи). Он поселился в доме благочестивого Корнилия. Вскоре тот принял от Автонома обряд крещения. Автоном крестил не только его, но и многих других людей. Он много проповедовал, и вскоре вокруг него образовалась община.

Вместе с многочисленной паствой он возвел храм во имя Архангела Михаила, где дьяконом поставил Корнилия. Сам же отправился с проповедью дальше, побывав в Ликаонии и Исаврии. Пропутешествовав несколько лет, он вернулся в Сореи, где рукоположил Корнилия в епископы, а сам перебрался в Лимны, где было очень много язычников. Благодаря его проповедям жители постепенно обратились ко Христу, и все вместе они решили разрушить языческий храм.

Обозленные жрецы того места решили за это отмстить Автоному. Они ворвались в храм Архангела Михаила прямо во время богослужения и убили его прямо на алтаре. Так он стал обагрен мученической кровью. На том месте при императоре Константине был построен новый храм. Его затем бросили, перенеся богослужения в другое место. Но спустя десятилетия мощи святого были обретены нетленными, а на месте их находки поставили церковь святого Автонома.

Смысл праздника

Нельзя бояться и следует смело нести свою веру всем вокруг.

Народные приметы погоды

Если все листья с деревьев опали, зима будет теплой, если еще остались — морозной.
Утром иней на траве — день будет сухой и ясный.
Мелкий затяжной дождь — к затяжной ненастной погоде.
Много облаков — к скорому снегопаду.

Что можно делать 25 сентября 2026 года

Отличный день для пеших прогулок.
Продолжается сбор и заготовка рябины.
Принято заниматься благотворительностью и делать добрые дела.

Что нельзя делать 25 сентября 2026 года

Нельзя много и тяжело работать.
Нельзя ходить в лес без цели.
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#история #благотворительность #вера #погода #традиции #события
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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