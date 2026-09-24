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Даугава начала подниматься: гидрологи прогнозируют резкий рост уровня воды 1 429

Наша Латвия
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: ГЭС на Даугаве
ФОТО: LETA

После продолжительного периода низкой воды в Даугаве ситуация меняется. Из-за осадков в Латвии и Беларуси уровень реки уже начал расти, а к концу недели гидрологи ожидают более заметный подъем.

После затяжного периода маловодья уровень воды в Даугаве начал повышаться. Как свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, первые изменения уже фиксируются на всем латвийском участке реки.

С начала недели у латвийско-белорусской границы вода поднялась более чем на 60 сантиметров, у Даугавпилса — примерно на 25 сантиметров, а у Екабпилса — на пять сантиметров.

Однако это только начало. По прогнозам гидрологов, наиболее интенсивный подъем ожидается в конце недели. Этому будут способствовать сильные осадки, прогнозируемые в Беларуси в четверг и в ночь на пятницу, а также продолжительные дожди в самой Латвии.

Согласно расчетам Информационной системы оценки риска наводнений, в течение ближайших пяти дней уровень воды у Даугавпилса может увеличиться примерно на два метра, а у Екабпилса — почти на один метр.

Для жителей прибрежных районов это означает, что в ближайшие дни стоит следить за гидрологической обстановкой. Хотя речь пока не идет о масштабных наводнениях, в отдельных местах возможно подтопление низин и пойменных территорий.

Рост уровня воды повлияет не только на ситуацию на реке. С увеличением притока воды возрастет выработка электроэнергии на Даугавских гидроэлектростанциях. Это может частично поддержать рынок электроэнергии в период, когда в регионе Балтийского моря ожидается слабая выработка электроэнергии ветропарками.

По прогнозам гидрологов, в ближайшие дни уровень воды повысится и на других реках Латвии. После прохождения циклона погода должна измениться: уже на следующей неделе синоптики ожидают установление антициклона с преимущественно сухой и солнечной погодой.

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#климат #погода #Латвия #энергетика #Даугава #Беларусь
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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