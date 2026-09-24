Почти шесть месяцев спустя после гибели строителя на рижской стройке уголовное расследование продолжается, а родственники до сих пор не признаны потерпевшими. Семья опасается, что трагедию могут объяснить случайностью, хотя инспекция труда уже заявляет: этого несчастного случая можно было избежать.

Почти полгода прошло с момента трагедии на строительной площадке офисного комплекса Verde в Риге, где во время работ погиб опытный строитель Фёдор. Однако расследование до сих пор не завершено, а его родственники продолжают ждать ответов о том, почему произошла трагедия и кто понесет ответственность.

В середине мая мужчина, более 20 лет проработавший в строительстве, как обычно ушел на работу, попрощавшись с женой Надеждой и десятилетней дочерью. Домой он уже не вернулся.

По словам вдовы, на Фёдора упал многотонный незакрепленный бетонный элемент. О случившемся ей сообщил брат погибшего, который также работал на стройке и стал свидетелем трагедии.

«Это ужас! Я не могу перестать об этом думать. Так будет всю жизнь. Нужно выяснить, как вообще была организована работа. Почему существовала возможность, что на человека упадет бетонная конструкция?» — говорит Надежда.

Родные ждут результатов расследования

Уголовное дело расследуют Государственная полиция и Государственная инспекция труда. Однако спустя почти шесть месяцев родственники погибшего до сих пор официально не признаны потерпевшими.

По словам Надежды, семья получает крайне мало информации о ходе расследования и опасается, что трагедию могут объяснить невнимательностью самого рабочего.

В Государственной полиции сообщили, что продолжают проводить следственные действия и ожидают заключение Государственной инспекции труда.

По словам представителя полиции Лиги Дзилюмы, только после получения этого заключения будет решаться вопрос о признании потерпевших и окончательной квалификации уголовного дела.

Инспекция труда: трагедию можно было предотвратить

В Государственной инспекции труда заявили, что проверка должна завершиться в течение ближайшего месяца. Руководитель региональной инспекции Байба Шилберга подчеркнула, что произошедшего можно было избежать.

«Этого можно было избежать. Это нужно было предотвратить», — отметила она.

По ее словам, расследованию помогает видеозапись происшествия, однако процесс осложняется тем, что на объекте одновременно работали несколько компаний, включая генерального подрядчика, субподрядчиков и специалистов по охране труда, ответственность которых предстоит оценить.

Генподрядчик указывает на ответственность работодателя

Офисный комплекс Verde, который развивает литовская компания Capitalica Asset Management, позиционируется как один из самых экологичных бизнес-комплексов Риги.

Фёдор работал в субподрядной организации, привлеченной генеральным подрядчиком Capitalica Industries LV.

В компании заявили, что сотрудничают со следствием, выразили соболезнования семье погибшего и подчеркнули, что непосредственную ответственность за безопасность работников несет их работодатель — субподрядчик.

При этом генподрядчик отметил, что на объекте была организована общая координация вопросов охраны труда и контроль за соблюдением требований безопасности.

Нарушения в строительстве остаются массовой проблемой

По данным Государственной инспекции труда, только за прошлый и нынешний годы в строительной отрасли Латвии выявлено более 3000 нарушений требований охраны труда. За этот же период произошло несколько сотен несчастных случаев, а 10 человек погибли.

По словам Байбы Шилберги, во время проверок инспекторы нередко сталкиваются с ситуацией, когда документация оформлена безупречно, тогда как реальные условия работы на стройке не соответствуют требованиям безопасности.

Семья говорит и о зарплате «в конверте»

Надежда также утверждает, что часть зарплаты ее муж получал неофициально.

По ее словам, после трагедии руководство компании с ней не связывалось. Единственным человеком, который вышел на контакт, стал бригадир — он передал семье деньги на организацию похорон.

Пока расследование продолжается, семья погибшего надеется, что причины трагедии будут установлены, а виновные понесут ответственность.