В Латвии лабораторно подтверждены первые случаи гриппа нового сезона. Медики отмечают, что вирус начал распространяться раньше обычного, а значит, эпидемия этой осенью также может начаться раньше.

В сентябре в Латвии зарегистрированы первые лабораторно подтвержденные случаи гриппа в новом эпидемическом сезоне. Об этом сообщили в Рижской Восточной клинической университетской больнице.

На 38-й неделе года специалисты подтвердили три случая заболевания. Один пациент с осложнениями уже проходил лечение в стационаре Латвийского центра инфектологии.

По словам врачей, раннее появление вируса может означать, что и сезонная эпидемия начнется раньше привычных сроков.

Это особенно важно для людей из групп риска, поскольку именно у них грипп чаще всего приводит к тяжелым осложнениям и госпитализации.

Статистика прошлого сезона показывает, насколько опасным может быть заболевание. В Восточной больнице грипп диагностировали у 582 пациентов, из которых 46 умерли. Более трех четвертей заболевших были старше 60 лет.

Особенно тяжелые последствия наблюдались у пациентов с вирусной пневмонией. Всего в больнице лечились 202 человека с таким осложнением, и 30 из них спасти не удалось.

«Наибольшему риску подвержены люди из групп риска, поэтому вакцинация может снизить вероятность тяжелого течения гриппа», — подчеркнула главный врач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале.

К группе риска относятся люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями сердца, легких, почек и печени, сахарным диабетом, ослабленным иммунитетом, а также сотрудники медицинских и социальных учреждений.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует проходить вакцинацию в октябре и ноябре. Для жителей, которым прививка оплачивается государством, направление семейного врача не требуется.

В Рижской Восточной клинической университетской больнице сообщили, что вакцинация будет проводиться и в кабинете Латвийского центра инфектологии. Вакцина для жителей старше 60 лет ожидается в начале октября, а для остальных групп населения — в начале ноября.