В пятницу погода в Латвии заметно испортится: страну накроют дожди, которые во многих районах будут продолжительными и сильными. Добавит дискомфорта порывистый ветер, а температура даже днем не превысит +8…+15 градусов.

Наиболее интенсивные осадки ожидаются в Видземе. Меньше всего дождей прогнозируется в Южной Курземе.

Солнце почти не покажется

Небо затянет плотными облаками. Северо-западный ветер постепенно сменится западным и юго-западным, а на востоке страны — южным.

Порывы ветра временами будут достигать 9–14 метров в секунду, а местами на побережье — 18 метров в секунду.

Температура воздуха как ночью, так и днем составит +8…+14 градусов, местами на побережье — около +15 градусов.

В Риге — сильный и продолжительный дождь

В столице в пятницу ожидается затяжной дождь, временами сильный. Северо-западный ветер сменится юго-западным и будет усиливаться в порывах до 13 метров в секунду.

Ночью и утром у моря порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Температура воздуха в Риге будет держаться в пределах +11…+13 градусов.