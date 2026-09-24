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Латвию накроет непогода: где в пятницу дождь будет особенно сильным 0 900

Наша Латвия
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дождь

ChatGPT

В пятницу погода в Латвии заметно испортится: страну накроют дожди, которые во многих районах будут продолжительными и сильными. Добавит дискомфорта порывистый ветер, а температура даже днем не превысит +8…+15 градусов.

Наиболее интенсивные осадки ожидаются в Видземе. Меньше всего дождей прогнозируется в Южной Курземе.

Солнце почти не покажется

Небо затянет плотными облаками. Северо-западный ветер постепенно сменится западным и юго-западным, а на востоке страны — южным.

Порывы ветра временами будут достигать 9–14 метров в секунду, а местами на побережье — 18 метров в секунду.

Температура воздуха как ночью, так и днем составит +8…+14 градусов, местами на побережье — около +15 градусов.

В Риге — сильный и продолжительный дождь

В столице в пятницу ожидается затяжной дождь, временами сильный. Северо-западный ветер сменится юго-западным и будет усиливаться в порывах до 13 метров в секунду.

Ночью и утром у моря порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Температура воздуха в Риге будет держаться в пределах +11…+13 градусов.

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#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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